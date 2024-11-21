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Ника Костина завоевала бронзу турнира по художественной гимнастике в Катаре

21 ноября 2024 13:49
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В Катаре набирает ход международный турнир по художественной гимнастике «Небесная грация», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ника Костина завоевала бронзу турнира по художественной гимнастике в Катаре-1

Первый же день принес нам награду. Бронзой в композиции с обручем отметилась юниорка Ника Костина. Николь Леута расположилась на обидной четвертой позиции по итогам мяча. Что касается взрослых спортсменок, то лидер национальной команды Алина Горносько в олимпийском многоборье идет на промежуточном третьем месте. По итогам скакалки она вторая. Соревнования продолжаются.

# Художественная гимнастика

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