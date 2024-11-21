Ника Костина завоевала бронзу турнира по художественной гимнастике в Катаре

Первый же день принес нам награду. Бронзой в композиции с обручем отметилась юниорка Ника Костина. Николь Леута расположилась на обидной четвертой позиции по итогам мяча. Что касается взрослых спортсменок, то лидер национальной команды Алина Горносько в олимпийском многоборье идет на промежуточном третьем месте. По итогам скакалки она вторая. Соревнования продолжаются.