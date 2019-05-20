Начал действовать безвизовый режим для иностранных журналистов на II Европейских играх

Новости Беларуси. Безвизовый режим для иностранных журналистов на II Европейских играх начинает действовать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже сегодня, 20 мая, представители СМИ могут пересечь границу без лишних формальностей.

Освещать главное спортивное событие лета будут более тысячи репортеров. Международный вещательный центр начнет работу с 10 июня.

Приглашения на II Европейские игры, оценки ЕОК и «Пламя мира». Интервью с Анатолием Котовым

Итак, до II Европейских игр остается чуть больше месяца. 21 июня на стадионе «Динамо» состоится церемония открытия форума. В континентальном первенстве медали будут разыграны в 15 видах спорта. Билеты еще в продаже. Приобрести квитки можно на сайте организаторов Игр и в кассах билетного оператора.