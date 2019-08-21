Надежда Скардино на летнем ЧМ по биатлону: «Тренерская работа очень тяжелая, я немножко волнуюсь»

Новости Беларуси. «Раубичи» в ожидании очередного большого биатлонного старта. Уже в эту пятницу (23 августа) на трассе республиканского центра пройдут первые гонки летнего чемпионата мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Однако согласно программе турнир уже стартовал. В программе первого дня – тренировки. Сначала трассу опробовали юниоры, а уже после обеда вышли взрослые. Основы нашей сборной не видно: 21 августа команда возвращается с тренировочного сбора в Италии.

Однако звезд в «Раубичах» и без того достаточно, причем не только на дистанции и огневом рубеже, но и на тренерском мостике. Менее полугода назад Надежда Скардино провела здесь заключительную гонку в карьере, а сегодня признанный снайпер мирового биатлона уже пробует себя в новой роли. Дарья Домрачева и Надежда Скардино простились с большим спортом. 7 трогательных фото из Раубичей