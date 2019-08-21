Прямой эфир

Надежда Скардино на летнем ЧМ по биатлону: «Тренерская работа очень тяжелая, я немножко волнуюсь»

21 августа 2019 21:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Раубичи» в ожидании очередного большого биатлонного старта. Уже в эту пятницу (23 августа) на трассе республиканского центра пройдут первые гонки летнего чемпионата мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Надежда Скардино на летнем ЧМ по биатлону: «Тренерская работа очень тяжелая, я немножко волнуюсь»-1

Однако согласно программе турнир уже стартовал. В программе первого дня – тренировки. Сначала трассу опробовали юниоры, а уже после обеда вышли взрослые. Основы нашей сборной не видно: 21 августа команда возвращается с тренировочного сбора в Италии.

Надежда Скардино на летнем ЧМ по биатлону: «Тренерская работа очень тяжелая, я немножко волнуюсь»-4

Однако звезд в «Раубичах» и без того достаточно, причем не только на дистанции и огневом рубеже, но и на тренерском мостике. Менее полугода назад Надежда Скардино провела здесь заключительную гонку в карьере, а сегодня признанный снайпер мирового биатлона уже пробует себя в новой роли.

Дарья Домрачева и Надежда Скардино простились с большим спортом. 7 трогательных фото из Раубичей

Надежда Скардино на летнем ЧМ по биатлону: «Тренерская работа очень тяжелая, я немножко волнуюсь»-7

Надежда Скардино, олимпийская чемпионка по биатлону:
Наверное, когда ты спортсмен, кажется, что тренером быть намного легче, чем спортсменом. Но я сейчас понимаю, что нет. Тренерская работа очень тяжелая, и, поскольку у меня совсем нет опыта, а здесь уже такие серьезные соревнования, я немножко волнуюсь. Но думаю, что швейцарская команда понимает… Вообще они попросили меня просто им помочь, поэтому я надеюсь, я не подведу, и у них все получится.

Подробности в видеоматериале.

# Чемпионат мира по биатлону # Надежда Скардино # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Дащинский о Международном олимпийском дне в Минске: олимпийские чемпионы будут там присутствовать
21 августа 2019 08:32

Дащинский о Международном олимпийском дне в Минске: олимпийские чемпионы будут там присутствовать

Санкции оказались действенными. Алексей Торбин рассказал, почему «Металлург» не был допущен к участию в Кубке Салея
21 августа 2019 08:07

Санкции оказались действенными. Алексей Торбин рассказал, почему «Металлург» не был допущен к участию в Кубке Салея

Михаил Захаров: «Где-то хоккей забуксовал»
20 августа 2019 21:18

Михаил Захаров: «Где-то хоккей забуксовал»