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На ЧЕ по футболу 6 июля определятся последние полуфиналисты

06 июля 2024 07:40
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На чемпионате Европы по футболу 6 июля определятся последние полуфиналисты. В вечернем эфире нашего телеканала смотрите встречу сборных Нидерландов и Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На ЧЕ по футболу 6 июля определятся последние полуфиналисты-1

Дуэль примечательна тем, что обе команды играют неровно. «Оранжевые», к примеру, бодро стартовали, доминировали весь матч с Польшей, но победили с минимальной разницей – 2:1. Далее была пресная нулевая ничья с французами. А затем поражение, хоть и яркое, от Австрии – 2:3. В четвертьфинале кудесники мяча из Нидерландов реабилитировались, не оставив никаких шансов румынам – 3:0. Как видно, забивать они любят и умеют.

Турки тоже нацелены в первую очередь на нападение. Град голов в ворота соперников – лучшее тому подтверждение. Но с защитой дела обстоят неважно. Подопечные Винченцо Монтеллы пропустили в каждой встрече Евро. А в 1/8 финала против Австрии будущие победители последние полчаса просто отбивались наотмашь.

На ЧЕ по футболу 6 июля определятся последние полуфиналисты-4

Прямую трансляцию матча Нидерланды – Турция смотрите в 21:15. А начнется футбольный вечер на телеканале «РТР-Беларусь» противостоянием англичан и швейцарцев.

Смотрите онлайн-трансляцию матчей также на сайте СТВ.

# Футбол

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