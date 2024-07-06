На ЧЕ по футболу 6 июля определятся последние полуфиналисты

На чемпионате Европы по футболу 6 июля определятся последние полуфиналисты. В вечернем эфире нашего телеканала смотрите встречу сборных Нидерландов и Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дуэль примечательна тем, что обе команды играют неровно. «Оранжевые», к примеру, бодро стартовали, доминировали весь матч с Польшей, но победили с минимальной разницей – 2:1. Далее была пресная нулевая ничья с французами. А затем поражение, хоть и яркое, от Австрии – 2:3. В четвертьфинале кудесники мяча из Нидерландов реабилитировались, не оставив никаких шансов румынам – 3:0. Как видно, забивать они любят и умеют.

Турки тоже нацелены в первую очередь на нападение. Град голов в ворота соперников – лучшее тому подтверждение. Но с защитой дела обстоят неважно. Подопечные Винченцо Монтеллы пропустили в каждой встрече Евро. А в 1/8 финала против Австрии будущие победители последние полчаса просто отбивались наотмашь.