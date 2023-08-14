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«Можно даже приравнять к олимпийскому уровню». Что говорят иностранные спортсмены об Играх стран СНГ?

14 августа 2023 11:07
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Эта была отличная возможность проявить себя, а гостеприимство Беларуси просто поражает. С такими впечатлениями покидают нашу страну участники II Игр стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Утром из Национального аэропорта Минск домой отправилась спортивная делегация Азербайджана.

«Можно даже приравнять к олимпийскому уровню». Что говорят иностранные спортсмены об Играх стран СНГ?-1

В их медальной копилке 62 награды. Лучше всего проявили себя борцы вольного стиля, каратисты и дзюдоисты. Гости отметили высочайший уровень организации соревнований. И эту высоко поднятую планку в 2025-м предстоит удержать Азербайджану, ведь именно там состоятся уже III Игры стран СНГ. Их примет Гянджа – второй по величине город страны. Уже сейчас там строят новый спортивный комплекс. Говоря о стартах в Беларуси, их участники, какую бы они страну не представляли, обещают сохранить их надолго в памяти. Нашу землю гости покидают с грустью и с уверенностью в дальнейшем развитии своей спортивной карьеры.

«Можно даже приравнять к олимпийскому уровню». Что говорят иностранные спортсмены об Играх стран СНГ?-4

Алена Ладышкина, участница II Игр стран СНГ (Россия):
Мы приехали на соревнования заранее, за неделю, тренировались, конечно. Также нам предоставили экскурсию. Конечно, домой хочется, но атмосфера тут очень приятная.

«Можно даже приравнять к олимпийскому уровню». Что говорят иностранные спортсмены об Играх стран СНГ?-7

Анита Халявина, судья по хоккею на траве II Игр стран СНГ (Россия):
Наши соревнования по хоккею на траве проходили в Гродно. Город потрясающий, мне очень понравились архитектура, историческая часть города. Насчет организации, я считаю, что Игры прошли на высоком, даже на высшем уровне. Можно даже приравнять к олимпийскому уровню. На самом деле, ощущения на столько приятные, что вчера грустила весь вечер. Нашей сборной команды раздали маленьких Рысиков, так что они будут у нас всегда в сердце.

«Можно даже приравнять к олимпийскому уровню». Что говорят иностранные спортсмены об Играх стран СНГ?-10

Сегодня домой отправится также спортивная делегация Узбекистана. Представители этой страны в Минске договорились о проведении общих сборов с белорусской командой по тайскому боксу у себя на родине.

# Игры стран СНГ # Фотофакт

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