«Можно даже приравнять к олимпийскому уровню». Что говорят иностранные спортсмены об Играх стран СНГ?

Эта была отличная возможность проявить себя, а гостеприимство Беларуси просто поражает. С такими впечатлениями покидают нашу страну участники II Игр стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Утром из Национального аэропорта Минск домой отправилась спортивная делегация Азербайджана.

В их медальной копилке 62 награды. Лучше всего проявили себя борцы вольного стиля, каратисты и дзюдоисты. Гости отметили высочайший уровень организации соревнований. И эту высоко поднятую планку в 2025-м предстоит удержать Азербайджану, ведь именно там состоятся уже III Игры стран СНГ. Их примет Гянджа – второй по величине город страны. Уже сейчас там строят новый спортивный комплекс. Говоря о стартах в Беларуси, их участники, какую бы они страну не представляли, обещают сохранить их надолго в памяти. Нашу землю гости покидают с грустью и с уверенностью в дальнейшем развитии своей спортивной карьеры.

Алена Ладышкина, участница II Игр стран СНГ (Россия):

Мы приехали на соревнования заранее, за неделю, тренировались, конечно. Также нам предоставили экскурсию. Конечно, домой хочется, но атмосфера тут очень приятная.

Анита Халявина, судья по хоккею на траве II Игр стран СНГ (Россия):

Наши соревнования по хоккею на траве проходили в Гродно. Город потрясающий, мне очень понравились архитектура, историческая часть города. Насчет организации, я считаю, что Игры прошли на высоком, даже на высшем уровне. Можно даже приравнять к олимпийскому уровню. На самом деле, ощущения на столько приятные, что вчера грустила весь вечер. Нашей сборной команды раздали маленьких Рысиков, так что они будут у нас всегда в сердце.