Минское «Динамо» проводит первый домашний матч плей-офф Кубка Гагарина – чего ожидают фанаты?

Минское «Динамо» провело первый домашний матч плей-офф Кубка Гагарина, сообщили в программе «СТВ-Спорт». После двух поражений на старте серии «зубры» пытались взять реванш у одноклубников из Москвы. Но теперь белорусам помогают родные трибуны. За ходом противостояния следила и наша съемочная группа.

Артем Шукалович, корреспондент:

Матч пока что на паузе, в перерыве между периодами. Команды в раздевалках проводят итоги первого отрезка. Начну с главной и самой приятной для минских болельщиков новости. Белорусы впереди – 1:0. В первом периоде отличился Роман Горбунов. Россияне после досадной осечки активизировались, но исправить ситуацию у них до конца первого периода так и не получилось. Дружины активно атакуют, не дают друг другу отдыхать, оно понятно – победить хочет каждый.

Москвичам виктория поможет обеспечить комфортный отрыв в серии, а минчанам необходимо побеждать, чтобы сократить отставание. И шансы на позитивный результат есть. Тем более, что вперед их гонят полные трибуны «Минск-Арены». Родные болельщики соскучились по хоккею. И теперь с новыми силами поддерживают дорогих сердцу «зубров». С некоторыми из фанатов минского «Динамо» мы успели пообщаться, И они поделились с нами, чего ждут от сегодняшнего матча.