Минское «Динамо» проводит первый домашний матч плей-офф Кубка Гагарина – чего ожидают фанаты?
Минское «Динамо» провело первый домашний матч плей-офф Кубка Гагарина, сообщили в программе «СТВ-Спорт». После двух поражений на старте серии «зубры» пытались взять реванш у одноклубников из Москвы. Но теперь белорусам помогают родные трибуны. За ходом противостояния следила и наша съемочная группа.
С последними новостями – наш корреспондент Артем Шукалович.
Артем Шукалович, корреспондент:
Матч пока что на паузе, в перерыве между периодами. Команды в раздевалках проводят итоги первого отрезка. Начну с главной и самой приятной для минских болельщиков новости. Белорусы впереди – 1:0. В первом периоде отличился Роман Горбунов. Россияне после досадной осечки активизировались, но исправить ситуацию у них до конца первого периода так и не получилось. Дружины активно атакуют, не дают друг другу отдыхать, оно понятно – победить хочет каждый.
Москвичам виктория поможет обеспечить комфортный отрыв в серии, а минчанам необходимо побеждать, чтобы сократить отставание. И шансы на позитивный результат есть. Тем более, что вперед их гонят полные трибуны «Минск-Арены». Родные болельщики соскучились по хоккею. И теперь с новыми силами поддерживают дорогих сердцу «зубров». С некоторыми из фанатов минского «Динамо» мы успели пообщаться, И они поделились с нами, чего ждут от сегодняшнего матча.
Родные стены 100 % помогут, такие болельщики. Скорее всего, в прошлых играх не хватило больше нахождения в чужой зоне, не в своей. Ждем красивую игру, победу, потому что у нас плей-офф. Ждем гол от «Динамо», от каждого.
Очень надеюсь на победу. Может быть, сравняем, но это будет сложно. Но все в мире возможно, и я думаю, что сравняем. Я думаю, дисциплины не хватило, особенно во второй встрече, когда мы вели, было очень жаль, когда уступили. Дисциплины и стабильности.
Артем Шукалович:
Что касается матча, то пока игра подзатихла. Несмотря на это, москвичи атакуют, но видно, что первая, достаточно ранняя шайба немного их выбила из колеи. Коллективы предпринимают попытки атаковать, но к большим заброшенным шайбам атаки не привели. Мы продолжаем ждать начала второго периода, следим за развитием событий.