Международный хоккейный турнир среди юниорских сборных стартовал в Минске 5 ноября

Новости Беларуси. С 5 по 7 ноября на малой площадке «Чижовка-Арены» проходит международный хоккейный турнир среди юниорских сборных.

В последние четыре года сложился постоянный квартет участников соревнований из Беларуси, Латвии, России и Словакии. Не претерпела изменений великолепная четверка и на этот раз.

Открыло турнир очное противостояние наших восточных и северных соседей, в котором россияне неожиданно проиграли. По итогам основного времени на табло горели цифры 2:2. Овертайм победителя не выявил, а в серии буллитов дружина Латвии оказалась на шайбу точнее. Позже на лед вышли сборные Беларуси и Словакии. Этот матч принес нашим парням уверенную викторию – 7:1. Стоит отметить, что белорусская сборная хорошо сыграла в неравных составах: как в большинстве, так и меньшинстве.

Но какая бы команда в конце концов не взяла трофей, для каждого молодого хоккеиста подобные международные старты – отправная точка в мир большой игры. К примеру, россиянин Евгений Кузнецов, который когда-то засветился на минском турнире, сейчас выступает в НХЛ за клуб «Вашингтон Кэпиталз». Безусловно, есть успешные примеры и среди белорусов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба:

Артур Гаврус придет к нам на церемонию закрытия. В 2008 или 2009 году он был признан одним из лучших игроков турнира. Для нашего молодого поколения будет живым примером, как надо стараться, как надо себя вести и добиваться таких высоких спортивных результатов.

Давидс Круменьш, нападающий сборной Латвии (U-17):

Мы приехали на этот турнир, чтобы доказать, что мы лучшие, что Латвия – это большая страна и мы можем выиграть. Конечно, мечта у меня попасть в НХЛ. Было бы неплохо играть в КХЛ или где-нибудь в другом месте.