Медали Беларуси на Олимпиаде-2012. Роман Петрушенко и Вадим Махнев, белорусский экипаж байдарки-двойки, завоевал серебряную медаль на дистанции 200 метров

Новости Олимпиады. Роман Петрушенко и Вадим Махнев, белорусский экипаж байдарки-двойки завоевал серебряную медаль на дистанции 200 метров на Олимпиаде в Лондоне.

В финальном заезде белорусские спортсмены финишировали вторыми, показав результат 34,266 сек. Золото с результатом 33,507 сек. завоевали Юрий Постригай и Александр Дьяченко из России. Бронза – у Лайама Хета / Джона Шофилда из Великобритании, их результат – 34,421 сек.

Владимир Шантарович, главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ:

Может быть в душе наши спортсмены настраивались на другой результат и на другое место. Очень сильная была лодка России, которая сложилась только в этом году.

Роман Петрушенко, белорусский спортсмен:

Что касается победы россиян, то она справедлива: они были настолько яркими на протяжении всего сезона, что никто подобраться к ним не мог. Погода для нас оказалась удачной. Ветер был относительно прямой, для всех условия были одинаковыми. А вот прохождение дистанции получилось немного скомканным. Очень много упустили сразу, поэтому пришлось доставать в серединке.

Белорусы Петрушенко и Махнев уже третью Олимпиаду подряд завоевывают медали. В Афинах-2004 и Пекине-2008 они взяли бронзу на дистанции 500 метров. Высшим достижением спортсменов стало золото Пекина-2008 в байдарке-четверке.

Представитель белорусской байдарки-двойки Роман Петрушенко назвал серебряную медаль на Олимпиаде в британской столице удачным результатом в завершении сезона.

Роман Петрушенко, белорусский спортсмен:

Сделали свою работу так, как надо. Это самое главное. И медаль - заслуженная награда за это. Хорошее окончание сезона. Если сравнить ощущения после завоевания золота в Пекине в составе четверки, то они разные.

В рамках проекта «Олимпийский выбор» Роман Петрушенко и Вадим Махнев перечислят Br75 млн. мозырской СДЮШОР по гребле на байдарках и каноэ. Ранее свой выбор в пользу юных воспитанников мозырской школы сделал женский экипаж байдарки-четверки, завоевавший бронзу лондонской Олимпиады-2012. Таким образом, успешные выступления белорусских гребцов принесли мозырской СДЮШОР Br125 млн.



Напомним, проект «Олимпийский выбор» Президентского спортивного клуба предоставляет каждому чемпиону и призеру Игр в Лондоне право выбора детско-юношеской спортивной школы для оказания безвозмездной (спонсорской) помощи. Сумма зависит от результата спортсмена (национальной команды) и составляет за третье место – 50 млн рублей, за второе – 75 млн рублей, за первое – 100 млн рублей.

Высоко оценил результаты всей белорусской сборной по гребле и Владимир Шантарович.

Владимир Шантарович, главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ:

Каждый вид – это номер программы у нас. Мы представлены в женской и мужской байдарке, мужском каноэ. И мы брали каждый по одной медали. Мы это все реализовали и сделали. Люди слова, люди дела.