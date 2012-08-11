Медали Беларуси на Олимпиаде-2012. Любовь Черкашина завоевала бронзу на соревнованиях по художественной гимнастике

Новости Олимпиады. На Олимпийских Играх в Лондоне белорусская гимнастка Любовь Черкашина завоевала бронзу на соревнованиях по художественной гимнастике. Олимпийской чемпионкой в дисциплине стала российская спортсменка Евгения Канаева. Серебро у ещё одной россиянки – Дарьи Дмитриевой.

В финальном раунде белоруска в сумме четырех упражнений набрала 111,700 балла (обруч – 28,100, мяч – 28,000, булавы – 27,525, лента – 28,075), заняв третье место. Результат Канаевой – 116,900 балла, Дмитриевой – 114,500 балла. Уже на протяжении четырёх Олимпиад сборная России по художественной гимнастике стабильно выигрывает. Начало традиции в 2000 году на Играх в Сиднее положила Юлия Барсукова, в 2004-м чемпионкой стала Алина Кабаева, в 2008-м – Евгения Канаева.

24-летняя гимнастка во второй раз принимала участие в Олимпийских играх, дебютировав в Пекине-2008. Тогда Любовь Черкашина не смогла побороться за место на олимпийском пьедестале, заняв 15-е место в квалификации. Обладательница бронзы на Олимпиаде в Лондоне становилась чемпионкой чемпионатов Европы в отдельных упражнениях.

Ирина Лепарская, главный тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике:

Для нас эта бронзовая медаль - все равно что золотая. Потому что мы выиграли у всего остального мира, кроме России, которая безраздельно доминирует в художественной гимнастике. А за третье место в финале боролись восемь гимнасток. Мы понимаем, что это Олимпийские игры, и здесь всякое бывает. Но если россиянки выступают в полную силу и не ошибаются, опередить их нереально. Евгения Канаева и Дарья Дмитриева очень сильны. Остальные разыгрывали места с третьего по десятое и претендовали на бронзу. Люба сегодня не ошибалась. Мы всегда на это рассчитываем и удивляемся, когда девочки ошибаются. Но это нервы, сложнокоординационный вид. И если ошибки происходят, то чаще всего ни Люба, ни я не можем объяснить, почему это произошло. Я могла гарантировать, что спортсменка готова хорошо. Тем не менее, в квалификации Люба ошибалась. Но это и к лучшему. Значит, это должно было произойти именно в этом месте и в это время. У Любы, мне кажется, произошло чудо. Мы конечно верили в чудеса, но не так сильно. Мы очень хотели выступить достойно. Хотели, чтобы она запомнилась, осталась в сердцах у зрителей и судей. Но то, что будет третье место – где-то в глубине души надеялись, но не больше того. Люба сделала все, что могла. И у нее все получилось.

Любовь отмечает, что после упражнения с лентой потеряла уверенность в том, что стала призером Олимпиады.

Любовь Черкашина, белорусская гимнастка:

В упражнении с лентой я все сделала хорошо. Там в конце специально идет такая замотка на ногу, так задумано, это не ошибка. В квалификации у меня были проблемы с булавами и лентой. Поэтому мандраж был. Он всегда есть. Но он бывает разным: случается такой, как кома, он просто парализует. А бывает и такой, который мобилизует. Сегодня у меня была полнейшая мобилизация, потому что я знала, что вчера наошибалась. И хорошо, что это произошло в квалификации. Теперь я была сосредоточена, во всем искала подвох. А когда у меня все хорошо в квалификации, то есть опасность самоуспокоенности, что чревато ошибками. Правда, собранность очень сильно прибивает физически. Когда я шла на последний вид, меня чуть ли не нашатырем откачивали.

Выполнив последнее упражнение многоборья, Любовь расплакалась. Захлестнули эмоции, признаётся спортсменка.

Любовь Черкашина, белорусская гимнастка:

Расплакалась я по другой причине, из-за перехлеста эмоций. Просто до конца упражнения не верила, что завтра мне уже не надо будет идти в зал и тренироваться, нервничать. Вы не представляете, какие это ощущения. Говорите, у нас с тренером был напуганный вид после выступления? Мы просто уже научены горьким опытом. Ведь вы видели, когда Настя Новикова подняла штангу, а ей эту попытку не засчитали. Поэтому мы сидели, крестились. Это же все непредсказуемо. Помню, как-то на чемпионате мира мы уже успели обрадоваться, но забыли, что выступает еще одна гимнастка. И в итоге я стала четвертой с отставанием в 0,25 балла. На этот раз мы заранее не радовались.

Гимнастка посвятила награду своей стране, а также отметила, что обойти россиянок Евгению Канаеву и Дарью Дмитриеву было выше её сил.

Любовь Черкашина, белорусская гимнастка:

Я безумно счастлива. За свою страну, за своего тренера, за белорусскую художественную гимнастику! Думаю, бронза – достойное вознаграждение за проделанную работу. Повторю, эта медаль не моя, а всей Беларуси. Победить было объективно сложно, учитывая силу российских соперниц. Спасибо моему мужу и всем, кто за меня переживал. Надеюсь, сумею побороться за первое место на ближайшем чемпионате мира.

Белоруска призналась, что на Олимпиаде в Лондоне помогла поддержка мужа и друзей, которые находились рядом, на трибунах.

Любовь Черкашина, белорусская гимнастка:

Визу они открывали в последний момент, но успели. Но даже наш тренер Ирина Юрьевна верила, что мой Витька фартовый, и он обязательно сюда прорвется. Так что я знала, что наши в городе, и не нервничала особо. Была очень рада, что, наверное, впервые на Олимпиаде белорусский флаг на трибунах так хорошо был виден. Да и голосовую поддержку хорошо слышала. У Вити один из друзей ярый болельщик футбольного минского «Динамо», так что навыки боления у него что надо. А на одном из плакатов было написано «Давай», и буква «Д» была стилизована под первую литеру бренда «Динамо».

Черкашина утверждает, что если будет ещё одна возможность выступить на Олимпиаде, то, к сожалению, откажется. Медаль, завоёванную на Олимпиаде в Лондоне, гимнастка отдаст в коллекцию отца. Дела в том, что большинство наград папа Любови дома в Бресте вешает на обруч. Раньше обруч был пластмассовым, но не выдержал нагрузки и сломался, когда папа спортсменки водрузил на него очередную медаль. Тогда и произошла замена обруча на железный.

Любовь Черкашина, белорусская гимнастка:

Теперь медали, на железном обруче пылятся, бедненькие. Поймала недавно себя на мысли (да простит меня Ирина Юрьевна Лепарская), что если у меня будет еще одна возможность выступить на Олимпиаде – откажусь. А вот дочке запрещать занятия гимнастикой не стану, хотя лет в 17 иногда думала, что ни за что в жизни детей сюда не отдала бы. Но теперь, когда повзрослела, переросла самый тяжелый период, поняла, что благодаря гимнастике у меня получается такая интересная жизнь.

Любовь Черкашина передаст 50 миллионов рублей Минской специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва по художественной гимнастике. Напомним, проект реализует Президентский спортклуб при поддержке Национального олимпийского комитета и Минспорта и туризма Беларуси.