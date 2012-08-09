Медали Беларуси на Олимпиаде-2012. Братья Богдановичи завоевали серебряную медаль в гребле на каноэ-двойке

Новости Олимпиады. Братья Александр и Андрей Богдановичи, преодолев дистанцию 1000 метров за 3 мин. 35,206 сек, завоевали серебряную медаль в гребле на каноэ-двойке.

Как признались спортсмены, серебро на Олимпиаде в Лондоне принесло больше радости, чем огорчений.

Александр Богданович:

Маленькая доля огорчения, конечно, присутствует. Когда пошли на заключительный спурт, немного не хватило финишной работы, легкости. Под финиш, чтобы показать результат, нужно удержать темп. Но всю 1000 м держать мощный гребок не получается, и скорость достигается за счет темповых характеристик. Нам чуть-чуть не хватило. Возможно, будь дистанция немного длиннее, настигли бы немцев, но за старт медалей не дают, а дистанция состоит из 1000 м, а не из 1001-го.

Людмила Богданович, мама белорусских спортсменов знает рецепт того, как воспитать олимпийских призёров. И он достаточно прост: трудолюбие, упорство и «дикое» стремление.



Людмила Богданович, мама Андрея и Александра:

Разница в возрасте между моими мальчиками – пять лет. От старшего тренер был без ума с самого начала. Так и говорил: «Мальчика никому не отдам!» Не удивило меня, когда по стопам Саши пошёл и Андрей. Ведь он ездил со старшим братом на тренировки и соревнования, тогда-то его тренер приметил и спросил: «Отдадите второго сына?» О своём положительном решении никогда не жалела. Единственное, переживала, когда у Андрея поначалу всё получалось не так легко, как у Саши. Но потом он вошёл в колею. Для побед в спорте нужны трудолюбие, упорство и дикое стремление.



На Олимпийских играх в Пекине на дистанции 1000 метров в гребле братья Богдановичи стали чемпионами.



Людмила Богданович, мама Андрея и Александра:

Помню, когда на прошлой Олимпиаде ребята взяли золото, я кричала как сумасшедшая. Мой телефон словно раскалился: звонили друзья, родные, журналисты. И сыновья, конечно, sms-ку написали! В этот раз смотрела Олимпиаду в Одессе. По телевизору наблюдала, как выступают мои мальчики. Очень переживала за них, еле могла себя сдержать: эмоции захлёстывали. Ведь в Лондон ребята ехали уже с золотом за спиной… Перед отъездом сыновей сказала им: «Мы вас любим и будем вас ждать дома! С Богом!» Как видите, Бог всегда с моими мальчишками!

Олимпийскими чемпионами в состязании мужских каноэ-двоек на Олимпиаде-2012 стали немцы Петер Кретшмер и Курт Кушела, их время - 3.33,804. Третьими финишировали россияне Алексей Коровашков и Илья Первухин.

Александр Богданович:

Повторить пекинский успех, когда завоевали золото, конечно же, хотелось, но соперники были очень достойными. Германский экипаж показал очень высокий результат и хорошую греблю.

Главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ Владимир Шантарович, комментируя олимпийские серебряные награды мужской каноэ-двойки на 1000 м, заявил, что до золота братьям Богдановичам не хватило 20-30 метров дистанции.



Владимир Шантарович, главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ:

Еще бы метров на 20-30 продолжилась дистанция, и была бы золотая медаль. Вспомним Пекин-2008, когда братья Богдановичи благодаря финишному спурту на сотые доли секунды обошли опытный немецкий экипаж и взяли золото. Тем не менее отмечу опыт и хладнокровие, с которым Саша и Андрей провели сегодняшнюю гонку. Задача была не отпустить конкурентов далеко. Олимпийское спокойствие, разумное тактическое прохождение дистанции - все это стало гарантией медали. Правда, для победы нужно было спалить все дотла.

Серебряная медаль, завоеванная Андреем и Александром Богдановичами в гребле, принесла 75 миллионов рублей Бобруйской специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва в соответствии с условиями проекта Президентского спортивного клуба «Олимпийский выбор».

Напомним, в рамках проекта каждому чемпиону и призеру Игр XXX Олимпиады в Лондоне предоставляется право выбора детско-юношеской спортивной школы для оказания спонсорской помощи. Сумма зависит от результата спортсмена (национальной команды) и составляет за третье место – 50 миллионов белорусских рублей, за второе место – 75 миллионов белорусских рублей, за первое место – 100 миллионов белорусских рублей.