Новости Беларуси. В «Раубичах» продолжается чемпионат мира по биатлону среди юношей и юниоров. 5-ый соревновательный день стал самым насыщенным на старты. Зрители смогли увидеть сразу 4 гонки преследования. Неудивительно, что уже с самого утра на трибунах был аншлаг. И юные биатлонисты не разочаровали болельщиков. Гонки были полны ярких и неожиданных моментов.

Ольга Коршун, СТВ:

Сегодня один из самых насыщенных дней чемпионата. Спортсмены разыграли сразу 4 комплекта медалей. Самой интересной была гонка преследований у девушек до 19 лет. Накануне в спринте сразу три наших биатлонистки вошли в 6 сильнейших молодых атлетов мира. Напомню, наша Даша стал чемпионкой мира, но сегодня, к сожалению, наши спортсменки ухудшили результат.

Наша Даша бежала второй, третьей, но, к сожалению, стреляла не по своим мишеням. И, конечно, это не принесло девушке медалей. Но так и хочется сказать Даше, что даже у самых титулованных биатлонисток бывают большие промахи. К сожалению, от этого никто не застрахован ни в спорте, ни в жизни.

Ингрид Тандреволд, победительница чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров (Норвегия):

Поражена, насколько любят биатлон белорусы. Столько людей пришло на юниорский чемпионат, такое количество болельщиков не всегда на взрослых первенствах увидишь. Это просто здорово!

Вслед за девушками на лыжню отправились юноши. Взгляды белорусских болельщиков были прикованы к Роману Шинкевичу. 21 февраля в спринте — он финишировал 9, но сегодня, к сожалению, ухудшил свой результат. Но юниорские и юношеские гонки тем интересны, что они непредсказуемы. Например, на лыжню с Романом выходит спортсмен из Дании. Вообще, в «Раубичи» он приехал один, без тренера, без врача, даже без сервисменов. И каждый день перед стартом он заходит в вакс-кабину и просит совершенно неизвестных ему людей подготовить лыжи. Что интересно, в первый день индивидуальной гонки он выиграл серебро, а сегодня золото гонки уедет в Австрию.

Феликс Ляйтнер, серебряный призер чемпионата мира среди юношей и юниоров (Австрия):

Все прекрасно. Спасибо моим тренерам, товарищам по команде, семье. Конечно, отдельное спасибо Беларуси.

Журналистам было сложно угнаться за спортсменами. Гонка за гонкой. Вот уже на старте юниорки. Среди и наша биатлонистка Евгения Яковлева. 21 февраля она вошла в десятку лучших, но сегодня, видимо, силы покинули нашу юную биатлонистку — она не взошла на пьедестал.

Медали в гонке преследования разыграли и юниоры. На пьедестале биатлонисты из России и Норвегии. Конечно, мы сегодня результатов ждали немного других. И это было слышно и видно по реакции зрителей.

Болельщики:

— Мы надеялись, что наша команда будет первой. Мы приехали сюда болеть за брата, Романа Шинкевича, эта гонка ему не удалась. Конечно, мы вместе с ним расстроены. Но еще все впереди у него.

— Очень хорошо и весело. Мы болеем за наших.

— Погода отличная, настроение прекрасное. Очень хороший спортивный комплекс. Очень приятно, что у нас проводятся такие соревнования.

— Мы очень счастливы, что чемпионат проходит именно у нас в стране. Это такое огромное достижение нашей республики. Мы безмерно благодарны нашему государству, болельщикам. Радость переполняет, эмоции зашкаливают.

Ольга Коршун, СТВ:

Впереди еще два дня соревнований, а это значит, не все награды нашли своих героев. У белорусов есть все шансы взойти на пьедестал.

Напомним, чемпионат мира продлится до 24 февраля. Зрители увидят еще 4 эстафеты. У белорусской команды есть все шансы пополнить копилку медалей. На данный момент разыграны 12 из 16 комплектов наград, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.