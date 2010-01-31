Кубок мира по лыжной акробатике: Малый Хрустальный глобус за победу в общем зачете был вручен белорусу Антону Кушниру

Этой виктории подопечный Николая Козеко добился досрочно. Тем не менее, заключительный старт не стал для лидера нашей сборной проходным.

Кушнир вновь одержал уверенную победу, опередив занявшего второе место китайца Ци Гуаньпу почти на 27 баллов! Белорус взял чистотой исполнения — за приземление на двух прыжках от всех судей он удостоился высших оценок.

На этот раз почин товарища по сборной поддержала Ассоль Сливец. Она завоевала бронзу, пропустив вперед двух спортсменок из Поднебесной. В финале были еще два белоруса — Алексей Гришин стал седьмым, Дмитрий Дащинский — восьмым.