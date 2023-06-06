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Команда Протаса узнала соперника по финалу Кубка Колдера

06 июня 2023 11:54
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«Херши», цвета которого защищает белорус Алексей Протас, узнал соперника по финалу Кубка Колдера. Оппонентом в главной серии сезона будет «Коачелла Вэлли», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команда Протаса узнала соперника по финалу Кубка Колдера-1

«Огненные птицы» одержали викторию над «Милуоки» – 4:3. А в четвертьфинале был повержен «Калгари», за который играл другой наш хоккеист, Илья Соловьев. Что касается финала, то стартовая дуэль запланирована на 9 июня. Алексей Протас по-прежнему является лучшим бомбардиром «Херши» в плей-офф.

# Хоккей # Алексей Протас # Илья Соловьев # Фотофакт

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