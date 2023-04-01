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Антон Смольский завоевал серебро в масс-старте на чемпионате России по биатлону

01 апреля 2023 11:44
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В Ханты-Мансийске продолжается чемпионат России по биатлону, участие в котором принимают и белорусские спортсмены. В мужской гонке с массовым стартом Антон Смольский завоевал серебро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Антон Смольский завоевал серебро в масс-старте на чемпионате России по биатлону-1

На огневых рубежах белорус допустил три промаха. Но хорошая скорость ходом помогла ему обойти своих оппонентов. Он уверенно обогнал ближайшего преследователя и финишировал на второй строчке итогового протокола.

Также сегодня, 1 апреля, был разыгран комплект наград в женской эстафете. Беларусь представляли Елена Кручинкина, Дарья Кудаева, Аделина Сабитова и Ирина Шаклеина. К сожалению, девушки не справились со стрельбой и заняли 10-е место. В их пассиве 7 кругов штрафа и 17 дополнительных патронов.

В воскресенье, 2 апреля, в программе значатся еще две гонки – женский масс-старт и мужская эстафета.

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# Биатлон # Антон Смольский # Фотофакт

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