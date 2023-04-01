«Поддержка сумасшедшая, такого даже в КХЛ нет!» В Минске проходит хоккейный матч с участием Президента

Новости Беларуси. Отработав накануне, 31 марта, 4,5 часа в прямом эфире одно из важнейших мероприятий года – Послание белорусскому народу и Национальному собранию, Президент сегодня уже на льду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эти минуты разыгрывается главный трофей XVI Республиканских соревнований по хоккею среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба. Как и год назад, на него претендуют дружина главы государства и команда Минской области. Сегодня первый матч финальной серии, которая, согласно правилам, будет длиться до двух побед. Напомним, регулярный чемпионат соперники завершили с разницей всего в 1 балл.

Трибуны «Олимпик Арены» как всегда заполнены до отказа, а на ледовой площадке чувствуются спортивное напряжение и накал. Скорости запредельные, комбинации неожиданные, ход игры интригующий. Позади первый период, после него команды ушли на перерыв с ничейным счетом 0:0.