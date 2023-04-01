«Поддержка сумасшедшая, такого даже в КХЛ нет!» В Минске проходит хоккейный матч с участием Президента

Новости Беларуси. Отработав накануне, 31 марта, 4,5 часа в прямом эфире одно из важнейших мероприятий года – Послание белорусскому народу и Национальному собранию, Президент сегодня уже на льду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Отработав накануне, 31 марта, 4,5 часа в прямом эфире одно из важнейших мероприятий года – Послание белорусскому народу и Национальному собранию, Президент сегодня уже на льду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В эти минуты разыгрывается главный трофей XVI Республиканских соревнований по хоккею среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба. Как и год назад, на него претендуют дружина главы государства и команда Минской области. Сегодня первый матч финальной серии, которая, согласно правилам, будет длиться до двух побед. Напомним, регулярный чемпионат соперники завершили с разницей всего в 1 балл.
Трибуны «Олимпик Арены» как всегда заполнены до отказа, а на ледовой площадке чувствуются спортивное напряжение и накал. Скорости запредельные, комбинации неожиданные, ход игры интригующий. Позади первый период, после него команды ушли на перерыв с ничейным счетом 0:0.
Николай Стасенко, игрок хоккейной команды Президента Беларуси:
Каждая команда хочет победить в финале. Это эмоциональная игра, все стараются играть на результат, но в то же время стараются показывать хороший хоккей, радовать болельщиков. Первый период всегда такой. Все стараются, все заряжены.
Александр Кручинин, игрок хоккейной команды Минской области:
Все отлично, команды заряжены. Каждая команда хочет выигрывать, поэтому никто никому не уступает. В целом интересный хоккей. Поддержка сумасшедшая, такого даже в КХЛ нет. Все здорово!
Второй поединок дня – за бронзовые награды турнира – сегодня стартует в 15 часов на ледовой арене в Барановичах. Малый трофей разыграют дружины Бреста и Гомеля.
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