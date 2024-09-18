Команда «Динамо-Шинник» закрепилась на втором месте серебряного дивизиона МХЛ

«Динамо-Шинник» одержал пятую победу в регулярном чемпионате Молодежной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Череповце белорусы встречались с «Алмазом». Этот клуб выступает в элитном золотом дивизионе. Трижды уступая по ходу встречи, белорусы проявили характер и смогли выиграть. Решающим стал третий период, в котором бобруйчане забросили четыре шайбы. Итоговый счет – 7:5. После этого успеха белорусы закрепились на втором месте серебряного дивизиона. Следующий матч подопечные Андрея Михалева проведут дома 22 сентября против «Динамо» из Санкт-Петербурга.