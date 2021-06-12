Капитан сборной Беларуси по пляжному футболу об играх Евролиги: «Легко никому не будет с нами, это точно»

Тренерский штаб вызвал на сбор 13 игроков, большая часть которых представляет клуб из Кировска Могилевской области. Сейчас национальная команда работает в режиме двухразовых тренировок. На следующей неделе, с 17 по 19 июня, нашим парням предстоит сыграть три матча Евролиги. В соперниках Испания, Турция и Россия. Первая встреча запланирована на 17 июня против испанцев.

Иван Константинов, капитан сборной Беларуси по пляжному футболу:

Как показывает практика, у нас с испанцами не очень-то личные встречи. Так что, я думаю, выделю их. С Россией мы знаем друг друга. С Турцией мы играли на сборах, там почти основной состав был, так что все-таки Испания будет самый тяжелый соперник. Мы тоже как бы себя уважаем, так что легко никому не будет с нами, это точно. А так задача стоит – главное попасть в суперфинал, а там уже совсем будет другая игра.