Как после дисквалификации за допинг вернуться в спорт и достичь успеха. Истории Василисы Марзолюк и Андрея Михалева

Вердикт «дисквалификация» для спортсменов сродни смерти. Но есть те, кто не только с честью выдержал удар судьбы, но и вернулся. Отлучение от соревнований не означает запрет на тренировки. Важно осознать, принять и поставить цель.

Василиса Марзолюк, многократный призер чемпионатов мира по борьбе:

Думала, что надо доделать дело, я его до конца не сделала. Бросила на полпути. В жизни у меня такого еще не было. Что начинала, то доводила до конца. И это тоже надо было завершить.

Василиса Марзолюк спокойно засыпала, грезя Олимпийскими играми в Пекине, а проснулась на голгофе.

Василиса Марзолюк, многократный призер чемпионатов мира по борьбе:

Тяжело очень было, депрессия, мне кажется, большая, глубокая. Ночами не спала, скучала по ковру, по девчонкам, плакала. Когда они куда-то уезжали, мне вообще было очень горько.

Отбывая наказание, спортсмена не только мучает совесть, но и одолевают разные соблазны, которых он был лишен.

Василиса Марзолюк, многократный призер чемпионатов мира по борьбе:

Каких-то негативных мыслей загулять, броситься во все тяжкие, закончить жизнь самоубийством, конечно, не было. Но распрощаться со спортом несколько раз хотелось. Новую жизнь попробовала, что-то интересное казалось тогда, на какое-то мгновение. Чем дольше этот момент оттягивался, тем больше я понимала, что все-таки спорт – это мое.

Топ-спортсменов на самом деле не так много. Поэтому уличенному атлету важно протянуть руку помощи, не списывать его и не отворачиваться. Ведь все болезни лечатся.

Василиса Марзолюк, многократный призер чемпионатов мира по борьбе:

Больше всего тренеры, конечно, они меня удержали в спорте. Сергей Григорьевич Карадюк, Василий Дмитриевич, Анатолий Иванович Ермак тогда меня очень поддерживал, на сборы вызывал. Конечно, Александр Васильевич Медведь. Не дали мне куда-то далеко убежать, держали возле себя. Поэтому я постоянно заряжалась этим позитивом, желанием, каким-то чемпионским характером.

Василиса – одна из немногих, кто встал с колен, утер слезы и идет вперед к своей заветной цели.

Василиса Марзолюк, многократный призер чемпионатов мира по борьбе:

После дисквалификации стала серебряным призером чемпионата Европы, дважды бронзовым призером чемпионата Европы, трижды бронзовым призером чемпионата мира, чемпионом Европейских игр.

Анализы спортсменки показали, что она не употребляла допинг, но злосчастный мочегонный «Фуросемид» выбил девушку на два года из активной спортивной жизни.

Василиса Марзолюк, многократный призер чемпионатов мира по борьбе:

Я как любая девушка хотела похудеть, выбрала самый легкий путь, за который потом была наказана. Поэтому в жизни, чтобы ты ни делал, надо думать о последствиях.

Андрей Михалев сейчас играет в КХЛ за минское «Динамо». А всего год назад он хотел выиграть чемпионат Беларуси.

Андрей Михалев, нападающий ХК « Динамо-Минск»:

Хотя бы выйти, первую игру сыграть. Вот это была главная задача, чтобы не опозориться, выдержать, эмоции свои сдержать. Вот это самое главное. Первая игра была в Солигорске. Наверное, ночь не спал, даже небольшой мандраж был.

У каждого спортсмена своя история.

Андрей Михалев слопал БАД (биологически активную добавку) и стал фигурой нон-грата.

Андрей Михалев, нападающий ХК « Динамо-Минск»:

Это была спортивная добавка, но получилось, что это стимулятор. У нее восемь названий. Слышал, что очень много спортсменов на этом препарате. Семья поддержала в трудную минуту, родители, друзья, конечно, постоянно подбадривали.

Так что прискорбно осознавать, что вероятность попасться распространяется и на тех, кто не употребляет «чистый» допинг.

Андрей Михалев, нападающий ХК « Динамо-Минск»:

Понятно, что допинг – это очень тяжело. Нужно, во-первых, проверять все препараты, которые вы применяете. Когда с этим не сталкиваешься, особо не задумываешься. Сейчас каждую спортивную добавку поверяю, советуюсь не с одним, а с двумя-тремя врачами. Это нужно.

Вердикт ВАДА, как правило, приговор окончательный и обжалованию не подлежит, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Но 2010 год показал: бороться с агентством можно. И даже победить.

Наши Вадим Девятовский и Иван Тихон впервые в истории смогли выиграть у ВАДА.

Вообще же допинг – тема щепетильная и даже криминальная. Но важно в первую очередь быть честным перед самим собой. А шанс на возвращение есть всегда.