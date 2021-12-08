Алина Горносько: «Этот год, конечно, максимально изменил мою жизнь»

Новости Беларуси. В Министерстве спорта и туризма чествовали белорусских гимнасток, которые триумфально выступили на чемпионате мира и смогли положить в медальную копилку страны семь наград. Одна из них наивысшей пробы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В торжественной обстановке поздравляли не только спортсменок, но и всех причастных к успеху национальной команды. Не остались без внимания заслуги тренеров, функционеров и медицинского персонала. Почетные грамоты и памятные сувениры всем тем, кто не один год шел к этим победам, вручал глава отрасли Сергей Ковальчук. Отдельного поздравления удостоилась Алина Горносько, которая завоевала четыре награды мирового форума и поднялась на высшую ступень пьедестала.

Алина Горносько, бронзовый призер Олимпийских игр, чемпионка мира по художественной гимнастике:

В целом, этот год, конечно, максимально изменил мою жизнь. Мы все очень долго работали, чтобы получить такие результаты, и продолжаем свою работу. Большое спасибо сегодня за поздравления, за теплую встречу в нашем родном министерстве. Готовы работать дальше, впереди новые цели.

Безусловно, результат есть, но мы все себя всегда критикуем, мы знаем, над чем нам надо работать, у нас идеальных выступлений не бывает. Поэтому мы уже приступили к работе для точности, отработки новых программ, новых образов, новых шедевров. Поэтому работаем.