Прямой эфир

Алина Горносько: «Этот год, конечно, максимально изменил мою жизнь»

08 декабря 2021 20:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Министерстве спорта и туризма чествовали белорусских гимнасток, которые триумфально выступили на чемпионате мира и смогли положить в медальную копилку страны семь наград. Одна из них наивысшей пробы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Алина Горносько: «Этот год, конечно, максимально изменил мою жизнь»-1

В торжественной обстановке поздравляли не только спортсменок, но и всех причастных к успеху национальной команды. Не остались без внимания заслуги тренеров, функционеров и медицинского персонала. Почетные грамоты и памятные сувениры всем тем, кто не один год шел к этим победам, вручал глава отрасли Сергей Ковальчук. Отдельного поздравления удостоилась Алина Горносько, которая завоевала четыре награды мирового форума и поднялась на высшую ступень пьедестала.  

Алина Горносько: «Этот год, конечно, максимально изменил мою жизнь»-4

Алина Горносько, бронзовый призер Олимпийских игр, чемпионка мира по художественной гимнастике:  
В целом, этот год, конечно, максимально изменил мою жизнь. Мы все очень долго работали, чтобы получить такие результаты, и продолжаем свою работу. Большое спасибо сегодня за поздравления, за теплую встречу в нашем родном министерстве. Готовы работать дальше, впереди новые цели.  

Безусловно, результат есть, но мы все себя всегда критикуем, мы знаем, над чем нам надо работать, у нас идеальных выступлений не бывает. Поэтому мы уже приступили к работе для точности, отработки новых программ, новых образов, новых шедевров. Поэтому работаем.  

Алина Горносько: «Этот год, конечно, максимально изменил мою жизнь»-7

Сейчас гимнастки подводят итоги сезона и грезят об отпуске. А затем – вновь каждодневная работа перед новым соревновательным годом. Главная цель – Олимпийские игры в Париже. Можно не сомневаться, грации приложат все усилия, чтобы вновь оказаться на пьедестале. И желательно повыше.  

# Художественная гимнастика # Алина Горносько # Сергей Ковальчук # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусы заработали первые медали чемпионата мира по муай-тай
08 декабря 2021 20:26

Белорусы заработали первые медали чемпионата мира по муай-тай

Баскетбол. «Горизонт» победил клуб «Пьештянски чайки» в стартовом матче Европейской лиги
08 декабря 2021 16:08

Баскетбол. «Горизонт» победил клуб «Пьештянски чайки» в стартовом матче Европейской лиги

«Строитель» больше не будет выступать в Кубке вызова. Минчане проиграли в 1/16 финала
07 декабря 2021 19:55

«Строитель» больше не будет выступать в Кубке вызова. Минчане проиграли в 1/16 финала