Испания вышла в полуфинал ЧЕ по футболу, обыграв Германию

За путевку в 1/2 сражались фавориты турнира – испанцы и немцы. Этот матч окрестили досрочным финалом. Обе команды достойны титульного поединка, но одна дружина покинула соревнования уже сегодня. Итоговый счет – 2:1 в пользу команды Испании.

А в 22:00 стартовала дуэль между сборными Франции и Португалии. Обе команды с трудом вышли в четвертьфинал. Трехцветных спас автогол, а «избранных» – вратарь Диога Кошта. В 2016 году именно Португалия не позволила Франции взять дома свой третий трофей на Евро. С тех пор прошло достаточно времени, но подопечные Дешама помнят ту горечь поражения и сегодня намерены взять реванш.