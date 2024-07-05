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Испания вышла в полуфинал ЧЕ по футболу, обыграв Германию

05 июля 2024 19:25
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На чемпионате Европы по футболу близится кульминация. Уже в пятницу, 5 июля, определятся первые полуфиналисты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Испания вышла в полуфинал ЧЕ по футболу, обыграв Германию-1

За путевку в 1/2 сражались фавориты турнира – испанцы и немцы. Этот матч окрестили досрочным финалом. Обе команды достойны титульного поединка, но одна дружина покинула соревнования уже сегодня. Итоговый счет – 2:1 в пользу команды Испании.

Испания вышла в полуфинал ЧЕ по футболу, обыграв Германию-4

А в 22:00 стартовала дуэль между сборными Франции и Португалии. Обе команды с трудом вышли в четвертьфинал. Трехцветных спас автогол, а «избранных» – вратарь Диога Кошта. В 2016 году именно Португалия не позволила Франции взять дома свой третий трофей на Евро. С тех пор прошло достаточно времени, но подопечные Дешама помнят ту горечь поражения и сегодня намерены взять реванш.

Смотрите онлайн-трансляцию матчей также на сайте СТВ.

# Футбол

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