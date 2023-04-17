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Илья Ивашко неудачно стартовал на турнире в Барселоне

17 апреля 2023 13:43
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Илья Ивашко неудачно стартовал на теннисном турнире категории 500 в Барселоне. Белорус завершил борьбу в первом же раунде основы. Дальше нашего спортсмена не пустил представитель Португалии Нуну Боржеш – 6:2, 6:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Илья Ивашко неудачно стартовал на турнире в Барселоне-1

Арина Соболенко заявлена на старт в Штутгарте. Первый круг наша прима пропустит. А затем сразится с сильнейшей из матча Барбора Крейчикова – Людмила Самсонова.

# Теннис # Илья Ивашко # Арина Соболенко # Барбора Крейчикова # Людмила Самсонова # Фотофакт

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