Илья Ивашко неудачно стартовал на турнире в Барселоне

Илья Ивашко неудачно стартовал на теннисном турнире категории 500 в Барселоне. Белорус завершил борьбу в первом же раунде основы. Дальше нашего спортсмена не пустил представитель Португалии Нуну Боржеш – 6:2, 6:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».