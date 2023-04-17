Илья Ивашко неудачно стартовал на турнире в Барселоне

Илья Ивашко неудачно стартовал на теннисном турнире категории 500 в Барселоне. Белорус завершил борьбу в первом же раунде основы. Дальше нашего спортсмена не пустил представитель Португалии Нуну Боржеш – 6:2, 6:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Илья Ивашко неудачно стартовал на теннисном турнире категории 500 в Барселоне. Белорус завершил борьбу в первом же раунде основы. Дальше нашего спортсмена не пустил представитель Португалии Нуну Боржеш – 6:2, 6:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Арина Соболенко заявлена на старт в Штутгарте. Первый круг наша прима пропустит. А затем сразится с сильнейшей из матча Барбора Крейчикова – Людмила Самсонова.