Анонс выступлений белорусов на чемпионате России по плаванию

На открытом чемпионате России по плаванию завершилась утренняя сессия второго соревновательного дня. Медали здесь не разыгрывались. Спортсмены спорили за право выступить в финале, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В главный заплыв удалось попасть только комбинированной смешанной эстафете 4 по 100. В нее вошли две Анастасии, Шкурдай и Колешова, а также Антон Кнышев и Руслан Скоморошко. Причем в отборе белорусы показали лучшее время дня. Григорий Пекарский квалифицировался в одну вторую на 100 метрах баттерфляем. Вечерняя пьедестальная сессия начнется в 18 часов. В финалах, кроме эстафеты, выступят Илья Шиманович на сотне брассом, Алина Змушко на полтиннике брассом и Анастасия Шкурдай на 50 метрах на спине.