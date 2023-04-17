Прямой эфир

Анонс выступлений белорусов на чемпионате России по плаванию

17 апреля 2023 12:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На открытом чемпионате России по плаванию завершилась утренняя сессия второго соревновательного дня. Медали здесь не разыгрывались. Спортсмены спорили за право выступить в финале, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Анонс выступлений белорусов на чемпионате России по плаванию-1

В главный заплыв удалось попасть только комбинированной смешанной эстафете 4 по 100. В нее вошли две Анастасии, Шкурдай и Колешова, а также Антон Кнышев и Руслан Скоморошко. Причем в отборе белорусы показали лучшее время дня. Григорий Пекарский квалифицировался в одну вторую на 100 метрах баттерфляем. Вечерняя пьедестальная сессия начнется в 18 часов. В финалах, кроме эстафеты, выступят Илья Шиманович на сотне брассом, Алина Змушко на полтиннике брассом и Анастасия Шкурдай на 50 метрах на спине.

# Плавание # Анастасия Шкурдай # Антон Кнышев # Руслан Скоморошко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Хоккей. «Неман» вышел вперёд в финальной серии Кубка Президента
17 апреля 2023 12:29

Хоккей. «Неман» вышел вперёд в финальной серии Кубка Президента

Дмитрий Квартальнов вызвал на сборы хоккейную сборную
17 апреля 2023 12:28

Дмитрий Квартальнов вызвал на сборы хоккейную сборную

Теннис. Илья Ивашко поднялся на 13 позиций
17 апреля 2023 12:27

Теннис. Илья Ивашко поднялся на 13 позиций