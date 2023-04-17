Хоккей. «Неман» вышел вперёд в финальной серии Кубка Президента

«Неман» вышел вперед в финальной серии Кубка Президента. Отныне команда из Гродно впереди – 2:1. В третьем поединке «Металлург» был нокаутирован – 5:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Причем после первых 20 минут счет был рабочим – 1:0 в пользу «Немана». Во втором периоде гости разошлись и еще четырежды отправили шайбу в ворота. Четвертый матч состоится во вторник, 18 апреля, в Жлобине. А в Гродно серия вернется в четверг.