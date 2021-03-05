«Хорошая команда, сбалансированная». В Минске завершилась спартакиада СДЮШОР по индорхоккею

Новости Беларуси. 5 марта в Минске завершилась спартакиада СДЮШОР по индорхоккею. Участие в соревнованиях приняли мальчики 2006-2007 годов рождения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. 5 марта в Минске завершилась спартакиада СДЮШОР по индорхоккею. Участие в соревнованиях приняли мальчики 2006-2007 годов рождения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
За три дня каждый из семи коллективов провел по шесть встреч. Настоящий фурор произвела команда «Замосточье»: свой первый поединок ребята выиграли со счетом 24:0, а дальше продолжили пусть не так разгромно, но очень уверенно, побеждая во всех встречах. Как результат – первое место по итогам всего турнира.
Вячеслав Клачков, спортивный директор Белорусской федерации хоккея на траве:
Хорошая команда, сбалансированная, скажу честно, она не то что удивила – удивила своей игрой. Они очень хорошо подготовлены, в принципе играют неплохо во всех отношениях: и штрафные угловые, и стандарты. Нормальная команда, хорошая.
За соревнованиями наблюдали тренеры некоторых белорусских клубов с целью взять на заметку наиболее перспективных ребят.