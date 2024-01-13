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Вероника Иванова заняла третье место на международном турнире по борьбе в Хорватии

13 января 2024 11:05
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Вероника Иванова стала бронзовым призером международного рейтингового турнира по борьбе, который в эти дни проходит в Загребе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вероника Иванова заняла третье место на международном турнире по борьбе в Хорватии-1

В категории до 62 кг наша спортсменка успешно преодолела стартовые раунды, однако в четвертьфинале уступила будущей финалистке Кайле Миракл из США. В поединке за бронзу Иванова одолела Ану Годинес из Канады.

Близка к медали накануне была и Ксения Станкевич, которая также дошла до схватки за третье место в категории до 50 кг, но там проиграла россиянке Надежде Соколовой. Сегодня, 13 января, на соревнованиях в Хорватии будут разыграны оставшиеся четыре комплекта наград в женской борьбе. Завершится турнир завтра финалами у борцов греко-римского стиля. В решающем поединке в весе до 55 кг за золото поспорит белорус Максим Ступакевич.

# Борьба # Вероника Иванова # Ксения Станкевич # Максим Ступакевич

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