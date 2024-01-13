Волейболистки «Минчанки-2» снова обыграли «Спарту-2» из Нижнего Новгорода

Волейболистки «Минчанки-2» одержали вторую викторию в четвертом туре Молодежной лиги России. Сегодня, 13 января, наши девушки дома повторно встречались с командой «Спарта-2» из Нижнего Новгорода, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, накануне победа также осталась за белорусками – 3:0. Сегодняшнее противостояние выдалось более напряженным. Первый сет выиграли волейболистки «Минчанки» – 25:21, в последующих двух расстановка сил была уже на стороне соперниц – 25:20, 25:23. Однако в четвертом отрезке столичный коллектив вновь перехватил инициативу и не оставил шансов своим визави – 25:16. Судьба противостояния решилась на тай-брейке, где удача была на стороне белорусского коллектива. Победа со счетом 15:7 в партии и 3:2 в матче.

А вот солигорский «Шахтер-2» уступил «Енисею-2» из Красноярска в 6-м туре Молодежной лиги. Наши парни были сильнее в первом сете, однако следующие три остались за соперниками.