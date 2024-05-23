Гандболисты «Мешков Брест» стали обладателями Кубка Беларуси

В решающем поединке финала четырех дружина из города над Бугом одолела минский СКА. Поединки принципиальных соперников всегда проходят в напряженной борьбе. Так вышло и на этот раз. После первого тайма «мешковцы» вели – 11:10. Во второй половине встречи брестчане оторвались в счете и удерживали преимущество вплоть до последних минут. Итоговый результат – 28:22 в пользу дружины Эдуарда Кокшарова. «Мешков Брест» стал обладателем почетного трофея.