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Гандболисты «Мешков Брест» стали обладателями Кубка Беларуси

23 мая 2024 19:52
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Обладателем Кубка Беларуси по гандболу стала команда «Мешков Брест», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гандболисты «Мешков Брест» стали обладателями Кубка Беларуси-1

В решающем поединке финала четырех дружина из города над Бугом одолела минский СКА. Поединки принципиальных соперников всегда проходят в напряженной борьбе. Так вышло и на этот раз. После первого тайма «мешковцы» вели – 11:10. Во второй половине встречи брестчане оторвались в счете и удерживали преимущество вплоть до последних минут. Итоговый результат – 28:22 в пользу дружины Эдуарда Кокшарова. «Мешков Брест» стал обладателем почетного трофея.

Гандболисты «Мешков Брест» стали обладателями Кубка Беларуси-4

Бронзовые медали завоевали гандболисты «Кронона». В поединке за третье место гродненская команда одолела БГУФК-СКА в серии послематчевых пенальти. Основное и дополнительное время завершилось вничью – 44:44. В серии семиметровых бросков точнее был «Кронон». Итоговый счет – 48:46.

# Гандбол

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