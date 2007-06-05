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Футбольный матч с продолжением

05 июня 2007 16:51
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5 июня первый заместитель Белорусской федерации футбола Виктор Новиков озвучил официальную позицию в отношении скандальной воскресной публикации в румынском издании "Проспорт". Напомним, газета открыто сообщала о договорном характере субботнего поединка между сборными Беларуси и Болгарии в отборочном турнире Чемпионата Европы. Виктор Новиков охарактеризовал высказывания журналистов издания как "порочащие весь наш футбол и абсолютно абсурдные". Белорусская сторона потребовала от газеты и румынской федерации футбола официальных аргументов, на основании которых появилась эта информация. В случае отсутствия доказательств, Белорусская федерация футбола оставляет за собой право на серьёзные ответные меры.

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