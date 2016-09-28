Футбольные сборные U-18 Беларуси и Черногории проводят спарринги в Минске

Новости Беларуси. Юниорская сборная Беларуси по футболу провела 27 сентября первый из двух запланированных спаррингов со сверстниками из Черногории. Он прошёл в Минске на комплексе полей АБФФ.

После первого тайма парни Романа Киренкина уступали балканцам 0:2, даром что владели большим территориальным преимуществом, сообщили в программе СТВ-спорт.

Главным виновником такого неприглядного для нас результата стал Данила Лекович, записавший себе в актив дубль. К счастью, во второй половине хозяева нашли в себе силы отыграться. Точными ударами отметились Илья Джугир и Мирослав Хлебосолов.

Как итог – результативная ничья. 29 сентября белорусская и черногорская сборные U-18 будут выяснять отношения ещё раз. Этот матч состоится на минском стадионе «Торпедо».