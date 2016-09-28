Прямой эфир

Футбольные сборные U-18 Беларуси и Черногории проводят спарринги в Минске

28 сентября 2016 10:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Юниорская сборная Беларуси по футболу провела 27 сентября первый из двух запланированных спаррингов со сверстниками из Черногории. Он прошёл в Минске на комплексе полей АБФФ.

После первого тайма парни Романа Киренкина уступали балканцам 0:2, даром что владели большим территориальным преимуществом, сообщили в программе СТВ-спорт.

Главным виновником такого неприглядного для нас результата стал Данила Лекович, записавший себе в актив дубль.  К счастью, во второй половине хозяева нашли в себе силы отыграться. Точными ударами отметились Илья Джугир и Мирослав Хлебосолов.

Как итог – результативная ничья. 29 сентября белорусская и черногорская сборные U-18 будут выяснять отношения ещё раз. Этот матч состоится на минском стадионе «Торпедо».

# Футбол Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
«Матч получился непростым»: Самсонов о победе белорусов в квалификации командного ЧЕ по настольному теннису
28 сентября 2016 10:24

«Матч получился непростым»: Самсонов о победе белорусов в квалификации командного ЧЕ по настольному теннису

БГК имени Мешкова поднялся на второе место в SЕHA-лиге
28 сентября 2016 10:08

БГК имени Мешкова поднялся на второе место в SЕHA-лиге

Баскетбольная Лига чемпионов: «Цмоки-Минск» на выезде победил «Рилски Спортист»
28 сентября 2016 10:00

Баскетбольная Лига чемпионов: «Цмоки-Минск» на выезде победил «Рилски Спортист»