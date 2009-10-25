Футболисты минского «Динамо» взяли серебро чемпионата Беларуси

Минское «Динамо» завоевало серебро второй год подряд.

Сыграв вничью в гостях с жодинским «Торпедо», минчане за два тура до финиша чемпионата страны в высшей лиге обеспечили себе вторую строку в турнирной таблице, став недосягаемыми для преследователей.

25 октября запланирован еще один поединок 24-го тура. Досрочно обеспечивший себе шестое золото борисовский БАТЭ принимает футболистов минского МТЗ-РИПО, которые сражаются за сохранение прописки в высшей лиге.

Прописку в элитном дивизионе утратил микашевичский «Гранит». Его пребывание в высшей лиге ограничилось двумя сезонами. Первым неудачником турнира стала «Сморгонь», которая потеряла прописку в элите еще 17 октября. Пребывание сморгонцев в классе сильнейших ограничилось тремя сезонами.

Всего высшую лигу в нынешнем чемпионате покинут три худшие команды. Реальная угроза стать третьим неудачником нависла над каждой из пяти команд, располагающихся с 8-й по 12-ю позицию в таблице. На оставшуюся вакантной бронзовую ступень пьедестала претендуют пять клубов, сообщает БЕЛТА.

В споре снайперов лидируют Калижури Майкон («Гомель») — 15 голов, Сергей Кривец (БАТЭ) - 14, Максим Скавыш (БАТЭ) - 11, Гиви Кварацхелия (МТЗ-РИПО) - 11, Роман Василюк («Динамо», Брест) - 10.