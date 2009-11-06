Футболисты борисовского БАТЭ сыграли вничью с греческим АЕКом

Матч прошел в рамках группового этапа Лиги Европы. Итог поединка – 2:2.

Игра на Олимпийском стадионе греческой столицы уже на 15 секунде хозяева поля вышли вперед. Открыл счет аргентинский легионер АЕКа Исмаэль Бланко – 1:0. На 17 минуте Виталия Родионова воспользовался передачей Сергея Кривца – 1:1. Еще через 8 минут борисовчане во второй раз праздновали успех. Гол дальним ударом забил Александр Володько – 1:2. На 37-й минуте передачей со штрафного удачно воспользовался бразилец Густаво Мандука, сравнявший счет – 2:2, передает БЕЛТА.

В другом матче группы «I» португальская «Бенфика» обыграла в гостях английский «Эвертон» (Савиола, 63, Кардосо, 76).

Турнирное положение: «Бенфика» – 9 (разность мячей – 9-1), «Эвертон» – 6 (6-8), БАТЭ – 4 (5-7), АЕК – 4 (4-8).

В следующем туре 2 декабря БАТЭ будет принимать «Бенфику», а «Эвертон» сыграет в гостях у АЕКа. В плей-офф выйдут две лучшие команды.

Результаты встреч 4-го тура группового раунда в других группах:

Группа «А»: «Андерлехт» (Бельгия) – «Тимишоара» (Румыния) – 3:1, «Динамо» (Хорватия) – «Аякс» (Голландия) – 0:2. Турнирное положение: «Андерлехт» – 8 (разница забитых и пропущенных мячей – 6-2), «Аякс» – 8 (5-2), «Тимишоара» – 2 (1-6), «Динамо» – 0 (4-6).

Группа «В»: «Славия» (Чехия) – «Валенсия» (Испания) – 2:2, «Генуя» (Италия) – «Лилль» (Франция) – 3:2. «Лилль» – 7 (11-5), «Валенсия» – 6 (7-6), «Генуя» – 6 (7-8), «Славия» – 2 (4-10).

Группа «С»: «Гамбург» (Германия) – «Селтик» (Шотландия) – 0:0, «Рапид» (Вена, Австрия) – «Хапоэль» (Израиль) – 0:3. «Хапоэль» – 9 (12-6), «Гамбург» – 7 (5-5), «Рапид» – 4 (5-9), «Селтик» – 2 (2-4).

Группа «D»: «Спортинг» (Португалия) – «Вентспилс» (Латвия) – 1:1, «Херенвен» (Голландия) – «Герта» (Германия) – 2:3. «Спортинг» – 10 (7-4), «Герта» – 4 (4-5), «Херенвен» – 4 (5-6), «Вентспилс» – 3 (3-4);

Группа «Е»: «Рома» (Италия) – «Фулхэм» (Англия) – 2:1, «Базель» (Швейцария) – ЦСКА (Болгария) – 3:1. «Базель» – 9 (7-2), «Рома» – 7 (5-4), «Фулхэм» – 5 (4-4), ЦСКА - 1 (2-8).

Группа «F»: «Динамо» (Бухарест, Румыния) – «Галатасарай» (Турция) – 0:3, «Штурм» (Австрия) – «Панатинаикос» (Греция) – 0:1. «Галатасарай» – 10 (11-3), «Панатинаикос» – 9 (4-3), «Динамо» – 3 (2-8), «Штурм» – 1 (1-4).

Группа «G»: «Левски» (Болгария) – «Зальцбург» (Австрия) – 0:1, «Вильярреал» (Испания) – «Лацио» (Италия) – 4:1. «Зальцбург» – 12 (6-1), «Вильярреал» – 6 (6-5), «Лацио» – 6 (8-7), «Левски» – 0 (0-7).

Группа «Н»: «Твенте» (Голландия) – «Шериф» (Молдова) – 2:1, «Фенербахче» (Турция) – «Стяуа» (Румыния) – 3:1. «Фенербахче» – 9 (6-3), «Твенте» – 7 (4-4), «Шериф» – 4 (3-3), «Стяуа» – 2 (1-4).

Группа «J»: «Тулуза» (Франция) – «Шахтер» (Украина) – 0:2, «Партизан» (Сербия) – «Брюгге» (Бельгия) – 2:4. «Шахтер» – 12 (14-2), «Брюгге» – 7 (9-8), «Тулуза» – 4 (5-10), «Партизан» – 0 (5-13).

Группа «К»: «Копенгаген» (Дания) – ПСВ (Голландия) – 1:1, «Клуж» (Румыния) – «Спарта» (Чехия) – 2:3. ПСВ – 8 (5-3), «Спарта» – 7 (7-5), «Копенгаген» – 4 (2-4), «Клуж» – 3 (4-6).

Группа «L»: «Вердер» (Германия) – «Аустрия» (Австрия) – 2:0, «Насьонал» (Португалия) – «Атлетик» (Испания) – 1:1. «Вердер» – 10 (10-5), «Атлетик» – 7 (7-5), «Насьонал» – 2 (5-7), «Аустрия» – 2 (3-8).