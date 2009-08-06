Футболисты БАТЭ выбыли из Лиги чемпионов

Пятикратный чемпион Беларуси по футболу борисовский БАТЭ уступил по итогам двухматчевой дуэли латвийскому «Вентспилсу».

В ответном поединке 3-го квалификационного раунда БАТЭ в Борисове взял верх над «Вентспилсом» – 2:1 (Кривец, 43, 57 – Цыгырлаш, 14). По сумме двух встреч счет стал равным – 2:2. Но так как в первом поединке 29 июля в Вентспилсе борисовчане уступили – 0:1, за счёт мяча, забитого в гостях, в следующий этап шагнул чемпион Латвии.

Несмотря на неудачу, БАТЭ не заканчивает еврокубковый сезон. Теперь борисовчане выступят в плей-офф квалификации Лиги Европы, где в двухраундовой дуэли сразятся за выход в групповой этап этого турнира – второго по значимости клубного соревнования Европы. Своего соперника футболисты БАТЭ узнают 7 августа, а поединки заключительной стадии квалификации Лиги Европы пройдут 20 и 27 августа, сообщает корреспондент БЕЛТА.