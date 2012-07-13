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Этап Кубка мира по художественной гимнастике стартует в Минске. Участие примут более 200 спортсменок

13 июля 2012 06:17
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Новости Беларуси. Сильнейшие спортсменки планеты 13 июля соберутся в Минске на этап Кубка мира по художественной гимнастике. В соревнованиях выступят почти все участницы предстоящей Олимпиады в Лондоне. Для них турнир в Минске станет своеобразной репетицией Игр-2012. Всего ожидается участие более 200 спортсменок из 22 стран.

Освещать минский этап Кубка мира будут 100 журналистов. В их числе представители иностранных СМИ из Японии, Южной Кореи, Франции, США и России.

Турнир будет проходить три дня, а завершит соревнования красочное «Шоу звезд мировой гимнастики и мирового цирка», которое впервые пройдет в Белгосцирке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Художественная гимнастика

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