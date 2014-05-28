Этап Кубка мира по художественной гимнастике пройдет в Минске 31 мая и 1 июня

Новости Беларуси. Минск готовится к приему очередного топ-форума. Хорошим продолжением спортивного года в стране обещает стать этап Кубка мира по художественной гимнастике, который пройдет в столичном Дворце спорта в нынешний уик-энд. Об этом говорилось на пресс-конференции, посвященной предстоящим соревнованиям.

По словам главного тренера сборной Беларуси Ирины Лепарской, мировой хоккейный форум стал блестящим, восхитительным событием. Привлечь такое же внимание болельщиков к своим стартам грациям будет тяжело.

Рядовым мероприятием этап Кубка мира не будет. В нем примут участие спортсменки 27 стран. Для гимнасток минский турнир станет завершающим этапом подготовки к чемпионату Европы.

Вдоволь насмотревшись на красивые шайбы и силовые приемы, зрители смогут насладиться эстетикой самого женственного вида спорта, сообщили в программе «СТВ-Спорт».