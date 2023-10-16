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Футбол. Белорусы потеряли все шансы квалифицироваться на Евро

16 октября 2023 12:18
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Сборная Беларуси по футболу расписала ничью с командой Швейцарии в квалификации чемпионата Европы. Наши парни были аутсайдерами, однако смогли удивить, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футбол. Белорусы потеряли все шансы квалифицироваться на Евро-1

Более того, они едва ли не стали авторами сенсации. Вплоть до 89-й минуты команда Карлоса Алоса вела 3:1. Однако в самой концовке вынуждена была капитулировать дважды. В итоге ничья – 3:3. Набранные очки не позволили уйти с предпоследнего места в группе. Белорусы потеряли даже теоретические шансы квалифицироваться на Евро.

# Футбол # Фотофакт

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