Футбол. Белорусы потеряли все шансы квалифицироваться на Евро

Сборная Беларуси по футболу расписала ничью с командой Швейцарии в квалификации чемпионата Европы. Наши парни были аутсайдерами, однако смогли удивить, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Более того, они едва ли не стали авторами сенсации. Вплоть до 89-й минуты команда Карлоса Алоса вела 3:1. Однако в самой концовке вынуждена была капитулировать дважды. В итоге ничья – 3:3. Набранные очки не позволили уйти с предпоследнего места в группе. Белорусы потеряли даже теоретические шансы квалифицироваться на Евро.