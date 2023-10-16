Минское «Динамо» уступило «Салавату Юлаеву» в чемпионате КХЛ. Уфа остается для нас неприступной крепостью. В этом городе белорусы не побеждают уже 7 лет. И на сей раз противостояние не задалось, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

После первого периода хозяева вели – 2:0. «Динамо» смогло сравнять цифры на табло. Развязка наступила незадолго до сирены. «Салават» забросил в равных составах, а затем и в пустые ворота. 4:2 – россияне сильнее. Таким образом, из шести возможных очков белорусы смогли набрать только два. Тем не менее клуб остается в зоне плей-офф.