Прямой эфир

Хоккеисты минского «Динамо» уступили «Северстали» в регулярном чемпионате КХЛ

09 января 2026 12:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Череда неудач минского «Динамо» продолжается. Подопечные Дмитрия Квартальнова потерпели третье поражение подряд и вновь уступили в гостях – на этот раз «Северстали» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Белорусская дружина смогла дать бой во втором периоде. Дубль Вадима Мороза и шайба Сергея Кузнецова в большинстве вывели «Динамо» вперед. А вот далее хозяева совершили камбэк, установив финальный счет 4:3. 

Следующий матч у белорусов в Минске. На домашней арене «Зубры» проведут поединок с «Адмиралом» из Владивостока. Старт встречи – 12 января в 19:40.

# Хоккей

Другие новости рубрики

Все новости
Арина Соболенко обыграла Мэдисон Киз в четвертьфинале турнира в Брисбене
09 января 2026 12:01

Арина Соболенко обыграла Мэдисон Киз в четвертьфинале турнира в Брисбене

Хоккеисты минского «Динамо» уступили «Северстали» в выездном матче КХЛ
08 января 2026 20:27

Хоккеисты минского «Динамо» уступили «Северстали» в выездном матче КХЛ

Белорусы выступили на индивидуальной гонке на этапе чемпионата России по биатлону
08 января 2026 11:43

Белорусы выступили на индивидуальной гонке на этапе чемпионата России по биатлону