Хоккеисты минского «Динамо» уступили «Северстали» в регулярном чемпионате КХЛ

Череда неудач минского «Динамо» продолжается. Подопечные Дмитрия Квартальнова потерпели третье поражение подряд и вновь уступили в гостях – на этот раз «Северстали» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусская дружина смогла дать бой во втором периоде. Дубль Вадима Мороза и шайба Сергея Кузнецова в большинстве вывели «Динамо» вперед. А вот далее хозяева совершили камбэк, установив финальный счет 4:3.

Следующий матч у белорусов в Минске. На домашней арене «Зубры» проведут поединок с «Адмиралом» из Владивостока. Старт встречи – 12 января в 19:40.