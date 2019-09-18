«Динамо» сражается с хабаровским «Амуром». Каковы шансы на успех у белорусских «зубров»?

Новости Беларуси. Большой хоккей продолжает солировать в Беларуси. Столичное «Динамо» проводит третий поединок четырёхматчевой домашней серии КХЛ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

18 сентября минчанам противостоит аутсайдер восточной конференции – хабаровский «Амур». Пока гостям не удалось одержать ни единой победы. Смогут ли «зубры» продлить неудачную серию российской команды? Наша съемочная группа следит за матчем в «Минск – Арене». Наталья Федорцова выходит на прямую связь со студией.