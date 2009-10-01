Дэвид Мойес: Нас поразил прогресс, который БАТЭ показывает в последнее время

Большой футбол в Минске. На матч Лиги Европы БАТЭ – «Эвертон» в белорусскую столицу прибыло более полутора тысяч английских болельщиков.

Вообще визиты английских болельщиков часто называют нашествиями. Как говорится, без обид, но в негласном списке самых буйных фанатов, они, голландцы и немцы всегда делят первые места. А поведение болельщиков из Ливерпуля не один раз признавалось УЕФА самым худшим в Европе. Именно поэтому, сегодня на стадионе «Динамо» действуют беспрецедентные меры безопасности.

Четыре пункта пропуска открылись здесь ещё 17.30. На них, кстати, ведётся видеодокументирование. Да и вообще видеонаблюдение будет длиться в течение всего матча. Кроме того, алкоголь по традиции пришлось оставить в магазине, а громоздкие вещи дома, или в камере хранения. Но и это ещё не всё. Впервые в истории Беларуси на стадионе установили спецпалатку, в которой особо подозрительных поклонников английской команды на всякий случай досматривают особо тщательно. Но они не в обиде. Потому что им не впервой. Полторы тысячи иностранных болельщиков прибывали в столицу вчера и сегодня вместе с английскими полицейскими. Они сопровождали подопечных и на прогулках в городе, и в местных барах, и по дороге на матч.

Тем временем, футбольные страсти разгорались накануне и вне поля. Оно и понятно – сейчас главная цель борисовского БАТЭ попасть в плей-офф Лиги Европы. Задача, мягко говоря, сложная. У «Эвертона» и португальской «Бенфики» уже по три очка. Разве что у греческого АЕКа пока такой же ноль, как у нас. При этом по итогам группового этапа в строю претендентов на кубок останутся только две команды. Но белорусские болельщики верят и в светлое завтра, и в светлое сегодня белорусской дружины.

Тем временем, у самой белорусской дружины – никакого мандража. По крайней мере, на пресс-конференции состоявшейся накануне главный тренер БАТЭ Виктор Гончаренко спокойно говорил о погоде, а полузащитник Сергей Кривец о том, играл ли он за «Эвертон» в компьютерный футбол.

Тогда же тренер БАТЭ признался: за «Эвертоном», конечно, следили. На одну из недавних игр «ливерпульской одиннадцатки» сначала съездили, а потом разложили по косточкам. Теперь мы знаем про их длинные и средние передачи, силовой футбол и стандартные положения. Но и англичане о нас тоже знают немало.

– Тренер доволен только тогда, когда команда выигрывает. Но иногда надо быть реалистами. Именно поэтому я с уважением отношусь к сопернику – команде БАТЭ. Нас особенно поразил тот прогресс, который команда показывает в последнее время. Так что я думаю, эта игра будет сложной, – сказал главный тренер футбольного клуба «Эвертон» Дэвид МОЙЕС.

– Лично я ни с кем из белорусских игроков не знаком, но в целом команду знаю. Ведь мы готовились к этой игре, изучали команду. И теперь знаем, что в командной игре БАТЭ – довольно сильный соперник, – отметил капитан футбольного клуба «Эвертон» Джозеф ЙОБО.

Сегодня ливерпульский «Эвертон» занимает 9 строчку во внутреннем чемпионате Англии. Но не стоит забывать, что премьер-лига этой страны считается самой сильной в Европе. А значит, игра будет захватывающей. Но всё равно, говорят здесь, судя по уровню билетного ажиотажа, рекорд интереса к Лиге чемпионов Лига Европы, скорее всего, не побьёт. Около трети мест на стадионе, вероятно так и останутся свободными.