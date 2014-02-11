Дарья Домрачева после первой победы на Олимпиаде в Сочи: Сезон и Игры еще не закончены!

Новости Олимпиады. Сразу после награждения в пресс-центре лыжно-биатлонного комплекса «Лаура» состоялась пресс-конференция с участием золотой медалистки в женской гонке преследования Дарьи Домрачевой, пишет Прессболл.

Лыжи работали идеально. Спасибо сервисменам — со скоростью было все в порядке. Чувствовала себя достаточно уверенно на рубежах. Насколько тяжело выступать, когда страна ждет медали? Ощутила это после спринтерской гонки. Честно говоря, никакой прессы не читала. Все были в состоянии небольшой тряски. Постаралась от всего отключиться и быть собой, не обращать внимание на происходящее вокруг. Я достаточно опытная спортсменка, за спиной много гонок, чемпионатов мира. В прошлом году было тяжело на чемпионате мира, чувствовалось напряжение внутреннее и со стороны. Тем не менее справилась и завоевала на турнире золото. Хорошо, что не затянула до последнего на Олимпиаде. Просто делала то, что могу и умею.

Какие планы на другие гонки в Сочи?

Стараюсь не праздновать победы до окончания сезона. Хочется испытать удовольствие от борьбы. Сезон и Игры не закончены. Постараюсь спустить эмоции и настроиться на следующие старты. Самое главное, это эмоции по ходу преодоления себя, по ходу преодоления дистанции.

Как намерены провести вечер?

После пресс-конференции допинг-контроль и дорога в гостиницу. Потом массаж, отдых. С командой покричим, потанцуем и все — праздновать буду уже по возвращении домой и весной.

Как оцениваете качество трассы?

В сочетании высоты, рельефа и теплых погодных условий спортсменам приходится попыхтеть, серьезно поработать. Состояние трека было лучше, чем на мужском преследовании. Мы видели, сколько падений было у ребят. Сегодня спуски были намного жестче, трасса подготовлена неплохо.



Хочу сказать, что мне поступило предложение стать знаменосцем белорусской сборной. Это большая честь для меня. Но мы с тренерами решили, что будет лучше, если понесу флаг на золотом финише. Счастлива, что это удалось.

Как вам поддержка?

Трибуны — супер! Конечно, знала, что россияне достаточно тепло относятся ко мне, но не ожидала, что настолько. Чувствовалась поддержка как на стрельбище, так и на дистанции. Спасибо болельщикам, что заряжали, помогали преодолевать подъемы. Было легче.

Тора Бергер после гонки призналась, что вы были на голову сильнее ее. Это констатация факта или комплимент?

Еще не видела финишного протокола и не получала анализа соревнований. Нужно посмотреть по кругам и только потом сделать вывод. Но, наверное, отрыв от второго места говорит о том, что действительно гонка сложилась хорошо.

К вашей хорошей физической форме мы привыкли. До этого не удавалось попадать на подиум в Кубке мира из-за промахов в стрельбе. Сегодня все было хорошо. Что изменилось за такой короткий промежуток времени?

Вообще Кубки мира в олимпийский год — самая лучшая тренировка. Сделала выводы, ничего не меняла в подготовке. Просто поняла, что надо просто выходить и не думать о медалях.

Даша, вы начинали в динамовской СДЮШОР-1. Как вы смотрите на то, чтобы передать этой школе в качестве олимпийской чемпионки сертификат на сумму 100 миллионов рублей?

Смотрю положительно. Надеюсь, премия поможет ребятам поверить в себя, поверить в то, что олимпийские медали — не какое-то чудо, что все реально и достижимо.