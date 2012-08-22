ЧМ по хоккею 2014 в Минске: билеты начнут продавать в конце марта 2013

Новости Беларуси. Вопрос того, как привлечь и обслужить туристов во время Чемпионата мира 2014 по хоккею в Минске, обсудили 22 августа на заседании оргкомитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одно из приоритетных направлений в подготовке к турниру — строительство. Уже в сентябре будет сдана в эксплуатацию трехзвездочная гостиница на улице Интернациональной, а в ближайшее время начнут возведение еще одного отеля в районе аквапарка. Столица Беларуси готовится разместить около 20 тысяч гостей.

Модернизация коснется и системы здравоохранения. К турниру приобретут 15 автомобилей скорой помощи, укомплектованных по международным требованиям.

Прорабатываются вопросы безопасности, культурная программа, обучение персонала, который будет задействован в обслуживании гостей столицы.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

То, что появится нового в городе уже сейчас, это названия и направления улиц, они будут сделаны как на белорусском, так и на английском языках. Будут современные информационные установки, где будет применена система штрихкодов. Она позволяет владельцам мобильных телефонов, которые подключены к интернету, получить дополнительную информацию о наиболее значимых местах белорусской столицы.

Первая пробная партия билетов, пакет услуг будут предлагаться для реализации уже в конце марта - начале апреля 2013 года.

Вячеслав Чернов, директор Национального агентства по туризму:

Мы учувствуем в крупнейших международных туристических выставках, таких как лондонская, берлинская, московская выставки, где информируем наших зарубежных коллег, партнёров и туроператоров о том, что в Беларуси проводится ЧМ по хоккею в 2014 году. Это интересует иностранных туроператоров, они уточняют условия размещения. Новый формат, который мы используем – это проведение презентаций за рубежом. Это не особо затратно.