ЧМ-2014 по футболу. Сборная Нигерии оправдывается за 0:0 с Ираном и планирует «начать отправлять мяч в сетку»

ЧМ-2014 по футболу. 16 июня в Куритибе в группе «F» сыграли национальные команды Ирана и Нигерии. «Самый скучный матч» чемпионата, как его успели прозвать футбольные болельщики, закончился ничьей.

Впервые на ЧМ-2014 счет не был открыт - 0:0

Также это первый матч мундиаля, в котором соперники не смогли выявить победителя.

Причины такого исхода поединка после матча футболисты пояснили. Нигерийцы, например, ссылаются на хорошую осведомленность соперника об их стиле игры.

Джон Оби Микел, полузащитник сборной Нигерии:

Мы очень разочарованы, потому что стартовый матч всегда очень важен. Мы нацеливались на победу, но Иран знал, как мы будем действовать, и отрядил 11 человек за линию мяча. Им удалось помешать нам вести свою игру. Нужно создавать больше моментов в следующем матче и начать отправлять мяч в сетку.

В следующем матче сборная Нигерии будет стараться показать сопернику больше своих возможностей. Не собираются пасовать перед трудностями и иранцы.

Джавад Некунам, капитан сборной Ирана:

Иран может быть более доволен результатом, чем Нигерия, однако мы не можем удовлетвориться этим. У нас всего лишь одно очко, а впереди ещё два сложных поединка.

Для борьбы за выход из группы Ирану и Нигерии необходимо переиграть команду Боснии и Герцеговины и не дать Аргентине выиграть с разгромным счетом.

К слову, Нигерия и Иран достаточно часто выходили в финальные стадии чемпионата мира, но за последние 14 лет на пару не одержали ни одной победы, и ни разу не выходили из группы.

Как закончится чемпионат мира в Бразилии для этих сборных? Узнаем вместе с ctv.by с 12 июня по 13 июля!