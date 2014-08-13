ЧЕ-2014 по легкой атлетике в Цюрихе. 6 белорусских атлетов имеют шансы на медали

Новости Беларуси. Белорусские спортсмены принимают участие в чемпионате Европы по легкой атлетике-2014, который проходит в Швейцарии с 12 по 17 августа.

По итогам первого соревновательного дня и первой половины второго, определились промежуточные лидеры в ряде дисциплин.

У нескольких белорусов есть высокие шансы на успех.

Так, десятиборец Андрей Кравченко уже выступил в семи видах. Сейчас он занимает 2-ое место.

Еще один белорус Андрей Чурило вышел в финал соревнований по прыжкам в высоту. Он преодолел планку высотой 2,23 метра.

Ольга Сударева квалифицировалась в финальные соревнования по прыжкам в длину с результатом 6, 53 метра.

В решающую часть в метании копья квалифицировалась Татьяна Холодович. Её результат 59, 51 метра.

Подтвердила класс Алина Талай. В своём забеге на 100 метров с барьерами белоруска показала 2-ое время и напрямую вышла в финал, который состоится сегодня, 13 августа в вечернюю сессию.

Марина Арзамасова пробилась пока в полуфинал на дистанции 800 метров.

Напомним, по итогам чемпионата Беларуси по легкой атлетике, который прошел в Гродно 27 июля, нормативы Европейской легкоатлетической ассоциации, необходимые для участия в ЧЕ, выполнили более 30 атлетов.

В Цюрихе белорусскую сборную представляют 29 человек: 12 мужчин и 17 девушек.

Игорь Сиводедов, главный тренер национальной команды:

При включении в выездной состав мы рассматривали не только выступление в Гродно, но также динамику результатов в прошлом и нынешнем сезонах.

В соренованиях по бегу выступают Алина Талай (бег с барьерами), Марина Арзамасова, Светлана Куделич, Ольга Мазуренок, Марина Доманцевич.

В спортивной ходьбе Беларусь представляют Анна Драбеня, Алина Матвеюк, Иван Троцкий, Денис Симанович.

В прыжках в длину - Ольга Сударева.

В прыжках в высоту - Андрей Чурило.

В тройном прыжке - Наталья Вяткина, Дмитрий Плотницкий и Алексей Цапик.

В метании молота выступают Павел Борейша, Сергей Коломоец, Павел Кривицкий, Оксана Менькова, Елена Новогродская.

В соревнованиях копьеметателей примают участие Татьяна Холодович, Александр Ашомко.

Из белорусских толкателей ядра на ЧЕ-2014 отправились Алена Дубицкая, Юлия Леонтюк, Елена Копец, Павел Лыжин.

Многоборье представляют Андрей Кравченко, Эдуард Михан, Яна Максимова, Екатерина Нецветаева.

К слову, сборная России по легкой атлетике представлена 92 спортсменами (45 мужчин и 47 девушек).

Не поможет своей сборной легендарная Елена Исинбаева, двукратная олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира в прыжках с шестом. В конце 2013 года Елена заявила, что сделает паузу в карьере для того, чтобы родить ребенка. Дочь у Елены Исинбаевой и Никиты Петинова (российский копьеметатель) появилась на свет 28 июня 2014 года.