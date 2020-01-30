«Было предчувствие, что мы будем чемпионами». Как белоруски победили на ЧЕ по индорхоккею и дважды это досрочно отпраздновали
Спортсменки, умницы, красавицы. Сегодня о них знают даже те, кто впервые на днях услышал слово «индорхоккей». Женская сборная Беларуси выиграла золото чемпионата Европы по этому виду спорта.
Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – нападающий сборной Беларуси по индорхоккею – Марина Никитина, вратарь сборной Беларуси по индорхоккею – Марина Навицкая, менеджер сборной Беларуси по индорхоккею, переводчик главного тренера команды Хермана Круиса – Виталий Новик.
Вы уже, наверняка, разобрали ход матча по крупицам. Это была закономерная победа или стечение благополучных обстоятельств?
Марина Никитина, нападающий сборной Беларуси по индорхоккею:
Это отрабатывали и поэтому конец был очевиден.
Соперники были сильными?
Марина Никитина:
Очень.
Кто является родоначальником в этом виде спорта?
Виталий Новик, менеджер сборной Беларуси по индорхоккею, переводчик главного тренера команды Хермана Круиса:
Если посмотреть даже на этот кубок, то увидите из 19 шильд 15 названий Германия. Это та страна, в которой этот индорхоккей зародился и которая является законодателем мод как на чемпионатах Европы, так и на чемпионатах мира, но двадцатая шильда 2020 года будет с названием Беларусь.
Чем отличается данный спорт от хоккея на траве?
Марина Никитина:
Игроков в индорхоккее шесть вместе с вратарем.
Виталий Новик:
Все наши клубы как мужские, так и женские участвуют в обоих дисциплинах. Но в индорхоккее показатели лучше, потому что чуть-чуть легче отобрать лучших игроков, потому что команды меньше, площадка компактнее и здесь уже другие правила, здесь нельзя поднимать мяч и очень много правил, нацеленных именно на безопасность и на снижение травмоопасности.
Марина, Вы играете на основной позиции, Вы – вратарь, но чаще эпицентр борьбы смещается к воротам соперника, а Вы стоите и хотите девчонкам помочь. Что вы делаете в этот момент?
Марина Навицкая, вратарь сборной Беларуси по индорхоккею:
Я участвую вместе с ними, конечно, я их поддерживаю и кричу: «Давайте, давайте, надо забить». Силой мысли пытаюсь им помочь.
В индорхоккее это тоже называется клюшка?
Марина Навицкая:
Это клюшка вратаря, потому что она немного отличается. У девочек прямая клюшка, а у вратарей немного изогнутая. Больше вероятность поймать мяч.
Мяч тяжелый?
Марина Навицкая:
Да, тяжелый, можно сравнить с бильярдным мячом.
Какая у вас защита?
Марина Навицкая:
У вратаря есть шлем, перчатки.
Сколько весит эта экипировка?
Марина Навицкая:
13 кг.
Марина, Вы стали героиней финального матча. За 15 секунд до конца игры Вы забили гол, а также у Вас был победный буллит после окончания основного времени. Какие у вас были эмоции в этот момент?
Марина Никитина:
Я не знаю, у меня было какое-то предчувствие, что я забью. Я видела, что уже оставалась минута и у нас выпустили еще одного игрока, поменяли вратаря, мы играли в большинстве и вот я просто ожидала этого момента. Было предчувствие, что мы будем чемпионами. Когда Марина отбивала, мы там забивали, сколько раз отменяли эти голы. Мы там по два раза бегали и счастливые праздновали это чемпионство. Я в конце просто понимала, что еще не все закончено.
Сколько раз вы бегали, поздравляли друг друга?
Марина Никитина:
2 раза. Один раз Марина отбила, дали пенальти, но никто этого не заметил, никто не посмотрел на судью. Всё, мы победили! Все бежали радоваться вместе.
А за что пенальти?
Марина Навицкая:
Судья посчитала, что я грубо сыграла клюшкой. Судья посчитала, что это – грубое нарушение, и поэтому поставила пенальти.
Так, это первый раз, а второй раз?
Виталий Новик:
Мы уже закончили основную серию, она идёт до трёх бросков и потом уже начинаются броски. Кто отбил и кто забил, побеждает, и здесь уже не считается до трёх.
Марина Никитина:
И получается, Марина отбила, и опять все бегут радоваться – всё, мы чемпионы. А я стою и понимаю, что я осталась последняя, мой бросок сейчас будет решающий. И я не бегу со всеми это праздновать, я просто стою сконцентрированно. Знала, что буду делать чётко.
Хватило ли эмоций после того, как вы их растратили преждевременно на то,чтобы отпраздновать эту победу.
Марина Никитина:
Конечно, хватило. Это, вообще, что-то невероятное.