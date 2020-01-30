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«Было предчувствие, что мы будем чемпионами». Как белоруски победили на ЧЕ по индорхоккею и дважды это досрочно отпраздновали

30 января 2020 10:23
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Спортсменки, умницы, красавицы. Сегодня о них знают даже те, кто впервые на днях услышал слово «индорхоккей». Женская сборная Беларуси выиграла золото чемпионата Европы по этому виду спорта.

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – нападающий сборной Беларуси по индорхоккею – Марина Никитина, вратарь сборной Беларуси по индорхоккею – Марина Навицкая, менеджер сборной Беларуси по индорхоккею, переводчик главного тренера команды Хермана Круиса – Виталий Новик.

Вы уже, наверняка, разобрали ход матча по крупицам. Это была закономерная победа или стечение благополучных обстоятельств?

Марина Никитина, нападающий сборной Беларуси по индорхоккею:
Это отрабатывали и поэтому конец был очевиден.

«Было предчувствие, что мы будем чемпионами». Как белоруски победили на ЧЕ по индорхоккею и дважды это досрочно отпраздновали-1

Соперники были сильными?

Марина Никитина:
Очень.

Кто является родоначальником в этом виде спорта?

Виталий Новик, менеджер сборной Беларуси по индорхоккею, переводчик главного тренера команды Хермана Круиса:
Если посмотреть даже на этот кубок, то увидите из 19 шильд 15 названий Германия. Это та страна, в которой этот индорхоккей зародился и которая является законодателем мод как на чемпионатах Европы, так и на чемпионатах мира, но двадцатая шильда 2020 года будет с названием Беларусь.

«Было предчувствие, что мы будем чемпионами». Как белоруски победили на ЧЕ по индорхоккею и дважды это досрочно отпраздновали-4

Чем отличается данный спорт от хоккея на траве?

Марина Никитина:
Игроков в индорхоккее шесть вместе с вратарем.

«Было предчувствие, что мы будем чемпионами». Как белоруски победили на ЧЕ по индорхоккею и дважды это досрочно отпраздновали-7

Виталий Новик:
Все наши клубы как мужские, так и женские участвуют в обоих дисциплинах. Но в индорхоккее показатели лучше, потому что чуть-чуть легче отобрать лучших игроков, потому что команды меньше, площадка компактнее и здесь уже другие правила, здесь нельзя поднимать мяч и очень много правил, нацеленных именно на безопасность и на снижение травмоопасности.

Марина, Вы играете на основной позиции, Вы – вратарь, но чаще эпицентр борьбы смещается к воротам соперника, а Вы стоите и хотите девчонкам помочь. Что вы делаете в этот момент?

Марина Навицкая, вратарь сборной Беларуси по индорхоккею:
Я участвую вместе с ними, конечно, я их поддерживаю и кричу: «Давайте, давайте, надо забить». Силой мысли пытаюсь им помочь.

«Было предчувствие, что мы будем чемпионами». Как белоруски победили на ЧЕ по индорхоккею и дважды это досрочно отпраздновали-10

В индорхоккее это тоже называется клюшка?

Марина Навицкая:
Это клюшка вратаря, потому что она немного отличается. У девочек прямая клюшка, а у вратарей немного изогнутая. Больше вероятность поймать мяч.

«Было предчувствие, что мы будем чемпионами». Как белоруски победили на ЧЕ по индорхоккею и дважды это досрочно отпраздновали-13

Мяч тяжелый?

Марина Навицкая:
Да, тяжелый, можно сравнить с бильярдным мячом.

«Было предчувствие, что мы будем чемпионами». Как белоруски победили на ЧЕ по индорхоккею и дважды это досрочно отпраздновали-16

Какая у вас защита?

Марина Навицкая:
У вратаря есть шлем, перчатки.

«Было предчувствие, что мы будем чемпионами». Как белоруски победили на ЧЕ по индорхоккею и дважды это досрочно отпраздновали-19

Сколько весит эта экипировка?

Марина Навицкая:
13 кг.

Марина, Вы стали героиней финального матча. За 15 секунд до конца игры Вы забили гол, а также у Вас был победный буллит после окончания основного времени. Какие у вас были эмоции в этот момент?

Марина Никитина:
Я не знаю, у меня было какое-то предчувствие, что я забью. Я видела, что уже оставалась минута и у нас выпустили еще одного игрока, поменяли вратаря, мы играли в большинстве и вот я просто ожидала этого момента. Было предчувствие, что мы будем чемпионами. Когда Марина отбивала, мы там забивали, сколько раз отменяли эти голы. Мы там по два раза бегали и счастливые праздновали это чемпионство. Я в конце просто понимала, что еще не все закончено.

Сколько раз вы бегали, поздравляли друг друга?

Марина Никитина:
2 раза. Один раз Марина отбила, дали пенальти, но никто этого не заметил, никто не посмотрел на судью. Всё, мы победили! Все бежали радоваться вместе.

А за что пенальти?

Марина Навицкая:
Судья посчитала, что я грубо сыграла клюшкой. Судья посчитала, что это – грубое нарушение, и поэтому поставила пенальти.

Так, это первый раз, а второй раз?

Виталий Новик:
Мы уже закончили основную серию, она идёт до трёх бросков и потом уже начинаются броски. Кто отбил и кто забил, побеждает, и здесь уже не считается до трёх.

Марина Никитина:
И получается, Марина отбила, и опять все бегут радоваться – всё, мы чемпионы. А я стою и понимаю, что я осталась последняя, мой бросок сейчас будет решающий. И я не бегу со всеми это праздновать, я просто стою сконцентрированно. Знала, что буду делать чётко.

Хватило ли эмоций после того, как вы их растратили преждевременно на то,чтобы отпраздновать эту победу.

Марина Никитина:
Конечно, хватило. Это, вообще, что-то невероятное.                                                       

«Было предчувствие, что мы будем чемпионами». Как белоруски победили на ЧЕ по индорхоккею и дважды это досрочно отпраздновали-22

# Белорусские спортсмены # Марина Никитина # Виталий Новик # Марина Навицкая # Фотофакт

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