«Было предчувствие, что мы будем чемпионами». Как белоруски победили на ЧЕ по индорхоккею и дважды это досрочно отпраздновали

Спортсменки, умницы, красавицы. Сегодня о них знают даже те, кто впервые на днях услышал слово «индорхоккей». Женская сборная Беларуси выиграла золото чемпионата Европы по этому виду спорта. Гости программы « Новое утро» на РТР-Беларусь – нападающий сборной Беларуси по индорхоккею – Марина Никитина, вратарь сборной Беларуси по индорхоккею – Марина Навицкая, менеджер сборной Беларуси по индорхоккею, переводчик главного тренера команды Хермана Круиса – Виталий Новик. Вы уже, наверняка, разобрали ход матча по крупицам. Это была закономерная победа или стечение благополучных обстоятельств? Марина Никитина, нападающий сборной Беларуси по индорхоккею:

Это отрабатывали и поэтому конец был очевиден.

Соперники были сильными? Марина Никитина:

Очень. Кто является родоначальником в этом виде спорта? Виталий Новик, менеджер сборной Беларуси по индорхоккею, переводчик главного тренера команды Хермана Круиса:

Если посмотреть даже на этот кубок, то увидите из 19 шильд 15 названий Германия. Это та страна, в которой этот индорхоккей зародился и которая является законодателем мод как на чемпионатах Европы, так и на чемпионатах мира, но двадцатая шильда 2020 года будет с названием Беларусь.

Чем отличается данный спорт от хоккея на траве? Марина Никитина:

Игроков в индорхоккее шесть вместе с вратарем.

Виталий Новик:

Все наши клубы как мужские, так и женские участвуют в обоих дисциплинах. Но в индорхоккее показатели лучше, потому что чуть-чуть легче отобрать лучших игроков, потому что команды меньше, площадка компактнее и здесь уже другие правила, здесь нельзя поднимать мяч и очень много правил, нацеленных именно на безопасность и на снижение травмоопасности. Марина, Вы играете на основной позиции, Вы – вратарь, но чаще эпицентр борьбы смещается к воротам соперника, а Вы стоите и хотите девчонкам помочь. Что вы делаете в этот момент? Марина Навицкая, вратарь сборной Беларуси по индорхоккею:

Я участвую вместе с ними, конечно, я их поддерживаю и кричу: «Давайте, давайте, надо забить». Силой мысли пытаюсь им помочь.

В индорхоккее это тоже называется клюшка? Марина Навицкая:

Это клюшка вратаря, потому что она немного отличается. У девочек прямая клюшка, а у вратарей немного изогнутая. Больше вероятность поймать мяч.

Мяч тяжелый? Марина Навицкая:

Да, тяжелый, можно сравнить с бильярдным мячом.

Какая у вас защита? Марина Навицкая:

У вратаря есть шлем, перчатки.