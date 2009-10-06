Братья Глебы и Стасевич не сыграют в матче с Казахстаном

В ближайшем матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2010 года сборной Беларуси из-за травм не смогут помочь ее капитан Александр Глеб из немецкого «Штутгарта», его младший брат Вячеслав Глеб («Шанхай Шеньхуа», Китай) и Игорь Стасевич (БАТЭ, Борисов).

Вместо Александра Глеба в сборную вызван полузащитник новополоцкого «Нафтана» Филипп Рудик. О тех, кто заменит остальных выбывших футболистов, станет известно позже.

Команда Беларуси начинает сбор 6 октября. Вечером подопечные Бернда Штанге проведут тренировку на полях футбольного клуба «Минск». А 7 октября пройдет открытая тренировка на столичном стадионе «Динамо» (18.00).

9 октября команда отправится в Брест, где вечером на стадионе спорткомплекса «Брестский» проведет еще одну открытую тренировку (17.00). Поединок с командой Казахстана пройдет в Бресте 10 октября, начало в 18.00. Соперники белорусов планируют прибыть в нашу страну 8 октября.

После встречи с казахстанскими футболистами белорусская сборная вернется в Минск, а 12 октября вылетит чартерным рейсом в Лондон, где 14 октября на стадионе «Уэмбли» завершит нынешний отборочный цикл матчем с победителем 6-й квалификационной группы командой Англии.

Перед двумя заключительными турами положение в таблице таково: Англия - 24 очка, Хорватия - 17, Украина - 15, Беларусь - 10, Казахстан - 6, Андорра - 0. Англичане, белорусы, казахстанцы и украинцы провели по 8 встреч, а хорваты и андоррцы сыграли на матч больше, сообщает БЕЛТА.