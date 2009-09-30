Борисовский БАТЭ против британского «Эвертона» - уже завтра

Минск — в ожидании футбольного матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

Завтра на столичном стадионе «Динамо» встретятся борисовский БАТЭ и британский «Эвертон». А сегодня вечером из Англии прибывает официальная спортивная делегация. Вместе с ними в сопровождении полиции приедут более тысячи английских болельщиков.

Люди в форме будут сопровождать британских фанатов как во время прогулок по городу, так и на самом матче. «Подозрительных» болельщиков могут более тщательно досмотреть в специальной палатке, установленной на территории стадиона. Такой метод широко применяют в европейских странах. В Беларуси он будет опробован впервые на завтрашнем матче.

Желающие увидеть зрелищный матч еще могут приобрести билеты в кассах столичного стадиона «Динамо». К слову, освещать предстоящий поединок будут более 60 представителей отечественных и зарубежных СМИ.