«Борьба – это жизнь». Спортсмены мирового уровня посетили СДЮШОР в Шклове

Новости Беларуси. У начинающих спортсменов есть все возможности, чтобы добиться высоких результатов, уверен глава НОК Беларуси. Виктор Лукашенко сегодня, 10 июля, посетил детско-юношескую школу олимпийского резерва в Шклове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ознакомился, в каких условиях тренируются начинающие борцы, и пообщался с ребятами. Какие сложности бывают на спортивном пути – узнавал наш корреспондент Виктор Пралич.

В специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва Шкловского района занимается около 700 человек. Здесь готовят будущих чемпионов по семи спортивным направлениям: от хоккея до гребли на байдарках и каноэ. Многих ребят привлекает вольная борьба. Этот вид спорта выбирает почти каждый 10-й воспитанник.

Антон Галанов, учащийся специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва Шкловского района:

Будем дальше продолжать заниматься этим спортом, потому что это не только спорт. Он прокачивает и характер, и силу духа. Борьба – это жизнь. Последние 12 лет кряду юные борцы из Могилевской области занимают лидирующие позиции на республиканских стартах. Покоряли ребята даже мировые и европейские пьедесталы.

Петр Табунов, тренер-преподаватель специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва Шкловского района:

Призер чемпионата мира, призеры Европы были: и Диана Храмцова, и Андрей Лашкевич боролся на Европе и на мире. То есть достижения есть определенные. А на республике, да, сейчас вот у нас Павел Кацер стал недавно совсем в Пинске третьим призером первенства республики U-23. Я скажу, что есть и кандидаты в мастера, и мастера спорта, и два мастера спорта международного класса.

Свои юные годы здесь проводил и глава Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко. А сегодня в зале, где когда-то осваивал первые приемы борьбы, общается с начинающими спортсменами. Дружеский разговор в непринужденной обстановке – прямо на татами. Ребята с любопытством расспрашивали о первых победах. Отвечать помогал и тренер Петр Табунов. Мечта каждого начинающего спортсмена – олимпийский пьедестал. Как добиться такого успеха, рассказали профессионалы: серебряный призер Игр в Токио Ирина Курочкина и председатель Белорусской федерации борьбы, двукратный чемпион мира Алим Селимов.

Виктор Лукашенко посетил секцию борьбы в Шклове, в которой сам начинал занимался. Такие встречи однозначно заряжают на новые достижения. А сегодняшняя принесла юным борцам не только положительные эмоции. Не обошлось без сюрпризов. Чтобы путь к новым победам был приятнее, для ребят – новые спортивная форма и инвентарь. Но самый ценный подарок – тренировка с титулованной спортсменкой Ириной Курочкиной. Этот мастер-класс ребята запомнят надолго.

Илья Лапеко, учащийся специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва Шкловского района:

Увидели, к чему надо стремиться. Потому что люди добиваются чего-то, можно тоже добиться. Надо только поставить цель в этой жизни.

Ирина Курочкина, серебряный призер Олимпийских игр в Токио-2020:

Я увидела у малышей желание такое, знаете, бороться. На самом деле, потенциал у всех одинаковый. То есть это работать, и я думаю, что у них большие возможности. Много вложено, очень хороший зал, тренеры молодцы, все слушают, очень воспитанные ребята.