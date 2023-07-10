Белорусские стрелки продолжают готовиться ко II Играм стран СНГ

Белорусские стрелки продолжают подготовку к II Играм стран СНГ. Соревноваться ребятам предстоит с 5 по 10 августа в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Окончательный состав нашей дружины уже определен. Сейчас атлеты шлифуют мастерство. Отечественные спортсмены будут представлены во всех видах соревновательной программы.

Виктория Чайка, главный тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе:

Выставляем полный состав – 16 человек, по три-четыре человека на каждый вид. Задача минимум – комплектность медалей, а максимум, чтобы каждый участник показал максимальный результат, на который способен. Будем ориентироваться на установление новых рекордов Республики Беларусь.