Кто будет защищать Беларусь в пляжном волейболе на II Играх стран СНГ? Рассказывает тренер

В спорткомплексе «Олимпийский» сейчас проходит первый учебно-тренировочный сбор мужской команды. Причем к спаррингам подключился и наш прославленный тандем Александра Дедко и Павла Петрушко. Они не проходят на Игры по возрастному цензу, однако помогают подрастающему поколению лучше подготовиться. На важных стартах наша страна будет представлена двумя мужскими и двумя женскими коллективами.

Сергей Балотька, старший тренер мужской сборной Беларуси по пляжному волейболу:

Очень хорошо проходит сбор, полноценно работаем: утро, вечер, тренажерка. Здесь все на месте, очень удобно и классно. Сейчас составы сформированы, и первая пара будет Галота и Майоренко, вторая – Коновалов и Балыко. Также мы работаем с третьей парой, Котов и Фроленков. Они будут в резерве и, возможно, будут играть. Задача на турнир максимальная всегда – медали. Будем бороться, естественно, за медали самого высокого достоинства.