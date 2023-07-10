Кто будет защищать Беларусь в пляжном волейболе на II Играх стран СНГ? Рассказывает тренер

Новости Беларуси. Активную подготовку ко II Играм стран СНГ ведут пляжные волейболисты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Активную подготовку ко II Играм стран СНГ ведут пляжные волейболисты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В спорткомплексе «Олимпийский» сейчас проходит первый учебно-тренировочный сбор мужской команды. Причем к спаррингам подключился и наш прославленный тандем Александра Дедко и Павла Петрушко. Они не проходят на Игры по возрастному цензу, однако помогают подрастающему поколению лучше подготовиться. На важных стартах наша страна будет представлена двумя мужскими и двумя женскими коллективами.
Сергей Балотька, старший тренер мужской сборной Беларуси по пляжному волейболу:
Очень хорошо проходит сбор, полноценно работаем: утро, вечер, тренажерка. Здесь все на месте, очень удобно и классно. Сейчас составы сформированы, и первая пара будет Галота и Майоренко, вторая – Коновалов и Балыко. Также мы работаем с третьей парой, Котов и Фроленков. Они будут в резерве и, возможно, будут играть. Задача на турнир максимальная всегда – медали. Будем бороться, естественно, за медали самого высокого достоинства.
Соревнования по пляжному волейболу на II Играх стран СНГ состоятся в Молодечно с 5 по 7 августа. Турнир стрелков пройдет с 5 по 10 августа в Минске.
«Мастерство уже на немаленьком уровне». Как белорусские стрелки готовятся к II Играм стран СНГ?