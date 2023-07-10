«Мастерство уже на немаленьком уровне». Как белорусские стрелки готовятся к II Играм стран СНГ?

Новости Беларуси. Белорусские атлеты продолжают усиленно готовиться к главному старту этого лета – II Играм стран СНГ. Сейчас в Минске проходят учебно-тренировочные сборы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В спортивно-стрелковом комплексе имени маршала Тимошенко подготовка идет полным ходом. В конце июня прошел четвертый этап Кубка страны. По его итогам и определился окончательный состав на Игры.

Некоторые юные атлеты для получения состязательного опыта в июле проведут еще один старт. Они отправятся в Игнатово, где с 18 по 28 июля пройдет Молодежная лига России. Конкуренция на вторых Играх стран СНГ ожидается серьезная. На данный момент свое участие подтвердили шесть стран.

Виктория Чайка, главный тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе:

У нас начался последний этап подготовки к Играм. Состав участников уже определен, выставляем полный – 16 человек, по 3-4 на каждый вид. Задача минимум – это комплектность медалей, ну а максимум – это чтобы каждый участник показал максимальный результат, на который способен. Будем ориентироваться на установление новых рекордов Республики Беларусь.